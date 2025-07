Gute Nachricht für Deutschrock-Fans: Peter Maffay hat angekündigt im kommenden Jahr ein Konzert in Bietigheim-Bissingen zu geben. Am 26. Juni, einem Freitag, findet das Event auf dem Festplatz unterm Viadukt statt.

Insgesamt nur fünf Termine für seine „Love Places-Konzerte“ hat der Sänger im kommenden Jahr bislang angekündigt. Neben Bad Segeberg, Fulda und Rosenheim, ist diesmal auch Bietigheim Teil seiner Konzertreise.

„Unvergessliche Sommerabende, begeisterte Fans und Orte voller Rock’n‘Roll“ habe er bei den Konzerten der Reihe in diesem Jahr erlebt, schreibt Maffay auf seiner Internetseite. „In den vergangenen Monaten haben uns zahlreiche persönliche Nachrichten erreicht, voll mit Erinnerungen an Orte, die Euch und unsere Musik begleiten“, so Maffay weiter. Deshalb setze man die Love Places-Reihe im kommenden Jahr fort.

Karten für das Konzert gibt es bereits im Vorverkauf bei Eventim und ab Freitag auch in anderen Vorverkaufsstellen. Auch Eventstifter, die im Sommer die Reihe „Live am Viadukt“ veranstalten, haben einen Post von Maffay geteilt.

In diesem Jahr fand die Konzertreihe in Bietigheim nicht statt. Eventstifter war beim Buchen von Interpreten auf mehrere unvorhergesehene Probleme bei den Künstlern gestoßen. Mit der Ankündigung Maffays ist nun aber klar: Nächstes Jahr wird es zumindest wieder ein großes Open-Air-Konzert in Bietigheim unterm Viadukt geben.