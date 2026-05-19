Konzert in Böblingen Musikalische Italianità mit Mendelssohn und Mozart
Die Camerata Viva begeisterte in der voll besetzten Martin-Luther-Kirche in Böblingen. Die Musikerinnen und Musiker überzeugen das Publikum mit virtuosem Spiel.
Die Camerata Viva begeisterte in der voll besetzten Martin-Luther-Kirche in Böblingen. Die Musikerinnen und Musiker überzeugen das Publikum mit virtuosem Spiel.
Bis zu seinem tragischen frühen Tod war Felix Mendelssohn-Bartholdy zunächst ein Wunderkind und dann einer der populärsten Musiker Europas. Legendär sind seine Tourneen als Pianist in England. Finanziell gut gepolstert durch seine Eltern bereiste er viele europäische Länder, auch die schottische Inselgruppe der Hebriden. In seiner gleichnamigen Ouvertüre setzte er vieles von der Atmosphäre der Nordseeregion um. Die Camerata Viva veranschaulichte unter dem Dirigenten Hannes Reich die eigentümliche Stimmung, die durch die unablässigen Wellen und Winde im Atlantik herrscht.