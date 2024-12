Die musikalische Weltreise in der Aula der Steinheimer Erich-Kästner-Realschule strotzt nur so vor Kraft, Rhythmus und Tempo.

Cornelia Ohst 16.12.2024 - 13:18 Uhr

Die Konzertbesucher in der Aula der Steinheimer Erich-Kästner-Realschule erlebten am Freitagabend eine kleine Auszeit vom aktuellen Winter-Weihnachtsfeeling. Denn mit der Band Hiss und ihrem Programm „Wir sind überall daheim“ geht es auf musikalisch-mitreißende Weltreise, die vor Kraft, Rhythmus und Tempo nur so strotzt: und zwar quer durch Taiga, Prärie, Südsee oder in den hohen Norden, wo mit lockerem Zungenschlag und der Aneinanderreihung von skandinavisch klingenden Silben, die „besten finnischen Skispringer“ gewürdigt wurden, wie Stefan Hiss sein spaßiges Ansinnen dem Publikum verkaufte.