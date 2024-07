Das Konzert „Best of Stuttgart“ wird am Donnerstagabend zu einem Höhepunkt in der Fanzone. Stars der Host City wie die SWR Bigband und die Stuttgarter Philharmoniker begeistern mit Heimatliebe und Leichtigkeit – auch ohne Ball wird’s emotional.

Als ein Münchner neulich in den EM-Tagen Stuttgart besuchte, erkannte er die ihm sonst vertraute Stadt kaum noch. Entweder waren Sehenswürdigkeiten des Kessels hinter Bauzäunen versteckt oder die City von gleich vier Fanzonen zwischen Rathaus und Neuem Schloss blockiert.

„Beim Gang durch die Innenstadt war ich regelrecht geschockt“, ließ er wissen und fragte die Stuttgarter erstaunt: „Wie kann man die City über Wochen hinweg nur so zustellen bzw. verschandeln? Wer kam auf die Idee? Wurde das diskussionslos hingenommen? Warum hat man das ganze Theater nicht einfach auf den Wasen verfrachtet?“

Der Münchner hielt’s „für einen guten Witz“

Bei ihm daheim in München wäre so etwas „absolut undenkbar“, sagt er. Marienplatz, Odeonsplatz und Königsplatz zu einer einzigen Fanzone umzugestalten, dies hielte er für einen „guten Witz“. In München befinde sich das Public Viewing deshalb dort, wo es seiner Meinung nach auch hingehöre: im Olympiapark, weit außerhalb der City.

Stuttgart überlässt den Wasen lieber den Giganten von AC/DC, die für nächsten Mittwoch vor 80 000 Fans (ausverkauft!) spielen. Der Schlossplatz hingegen, der schönste Platz der Stadt, manche meinen sogar, es sei der schönste Platz in Europa, ist seit knapp vier Wochen als Fanzone fest in der Hand des Fußballs, man will den Gästen zeigen, wo’s in Stuttgart am schönsten ist.

Trainer Julian Nagelsmann sieht das Miteinander im DFB-Team gar als Vorbild für die deutsche Gesellschaft. Gemeinsam gehe alles besser. Recht so! Gemeinsam kann man Hecken schneiden – oder die Vielfalt der Stuttgarter Kultur gemeinsam genießen und sich freuen, dass es mehr als Fußball gibt, was Emotionen schafft und die Sinne anregt.

Bei „Best of Stuttgart“ treten gemeinsam kurz vor EM-Schluss am spielfreien Abend in der Fanzone an: die Stuttgarter Philharmoniker, der Chor der Staatsoper, Die Füenf, die SWR Big Band mit Stargast Cosmo Klein. Das Beste kommt halt oft zum Schluss – und aus Stuttgart kommt das Beste sowieso.

„Sitzen ist das neue Rauchen“

Wow, was für eine starke Sommershow vor traumhafter Schlosskulisse! Da gehört sie auch hin! Erstmals sind in der großen Fanzone Stuhlreihen aufgebaut, die bisher ein Ort des Stehens war. Obwohl, wer braucht Stühle? „Sitzen ist das neue Rauchen“, sagt Sänger Cosmo Klein, „also ungesund.“ Seine Musik und neu arrangierte Cover von Stevie Wonder oder Marvin Gay, von der mit einem Grammy prämierten SWR Big Band bombastisch präsentiert, bewirken, dass die meisten aufstehen und tanzen.

Die Füenf bei „Best of Stuttgat“ /Klaus Schnaidt

Die Wirte freuen sich über Umsätze, die deutlich besser sind als bei den anderen Konzerten in der Fanzone. An spielfreien Tagen müssen die Verkäufer von Bier und Pommes doch keine Standmiete zahlen, wie dies die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart zunächst vorgesehen hatte. Das Publikum bei „Best of Stuttgart“ ist deutlich älter als bei den Fußballübertragungen. Fast scheint es, als freuten sich einige, die sich nicht für Fußball interessieren, dass sie nun den schönsten Platz der Stadt zurückerobern können.

Das faszinierende Konzert der kulturellen Spitzenformationen von Stuttgart deutet den Übergang an – es geht in Richtung Jazz Open, die mit Rücksicht auf den Fußball ihr Festival erst später starten als geplant.

Zum ersten Mal ist die Fanzone im Ehrenhof bestuhlt. Foto: Lichtgut //Ferdinando Iannone

Bald ist fliegender Wechsel. Die einen bauen ab, die anderen bauen auf, die Abdeckungen bleiben. Die Host City erlebt einen Höhepunkt nach dem anderen. Wo man Spieler wie Toni Kroos, Harry Kane oder Lamine Yamal glasklar auf der Leinwand sah, stehen bald Sting, Herbert Grönemeyer oder Lenny Kravitz bei brillantem Sound auf der Bühne. Es gibt nur noch wenige Karten für Jamie Cullum und Parov Stelar. Der Stuttgarter Supersommer dreht immer weiter auf!

Echt gut, ein Stuttgarter zu sein! In dieser Stadt fühlen sich nicht nur Schotten wohl.

Eine Ehrung für Wolle Kriwanek

Bei „Best of Stuttgart“ holt die EM den Ausflug zur Kultur ein. Die Füenf, die sich angeblich Ende September in den A-cappella-Ruhestand begeben, rufen dazu auf, gemeinsam einen „spanischen Sommerhit“ zu schreiben. Die Spanier, die Deutschland-Bezwinger, stehen im Finale. Alle dürfen Worte reinrufen, die spanisch sind oder so klingen. „Aeroporto de seguridad“ wird zum Ohrwurm. Gänsehaut breitet sich aus, als die SWR Big Band mit den Füenf Wolle Kriwanek ehrt und „Stroßaboh“ fulminant spielt.