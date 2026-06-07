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  2. Kultur

  4. Qualen der Euridice

Konzert in der Liederhalle Qualen der Euridice

Konzert in der Liederhalle: Qualen der Euridice
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Jörg Halubek leitete das Ensemble il gusto barocco im STuttgarter Mozartsaal. Foto: www.marcoborggreve.com

Jörg Halubek und Il Gusto Barocco haben mit Werken aus Renaissance und Frühbarock den Orpheus-Mythos eindrucksvoll von einer anderen Seite beleuchtet.

Wer einen Eindruck davon gewinnen möchte, welch Veränderung des Lebensgefühls die Renaissance mit sich brachte, der betrachte das Gemälde, das die Komponistin Barbara Strozzi zeigt. Das üppige Kleid der versonnen blickenden Venezianerin mit dem weit ausgeschnittenen Dekolleté kündet von Status und Wohlstand und idealisiert gleichzeitig Weiblichkeit: diese Frau hat Gefühle. Und sie darf sie ausdrücken. Wie eindrücklich Strozzi dies in ihrer Musik vermochte, konnte man nun bei einem Konzert des Ensembles Il Gusto Barocco unter der Leitung von Jörg Halubek im Mozartsaal erleben. „Euridice – Die Stimme der Muse“ war der Abend betitelt, der mit Werken aus Renaissance und Frühbarock den Orpheus-Mythos aus der Sicht Euridikes beleuchtete.

 

Berührend: Die Sopranistin Jiayu Jin

Dass sich dabei nur wenige Werke direkt auf den Mythos bezogen, war Teil des Konzepts: zeigte die Auswahl doch, in welcher Weise der Mensch als fühlendes Individuum in den Mittelpunkt gerückt war. Dabei machte man zwischen Männern und Frauen keinen Unterschied, und so passte Barbara Strozzis Klage eines Mannes „Lagrime mie“ auch wunderbar als Ausdruck für Euridikes Verzweiflung nach dem Schlangenbiss. „Meine Tränen, warum haltet ihr euch zurück?“- so beginnt, übersetzt, dieses erschütternde Lamento, und dass diese von Strozzi in expressivstes Melos gekleideten Worte gleich derart durch Mark und Bein gingen, lag an der Sopranistin Jiayu Jin.

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Die Chinesin, seit einigen Jahren bei renommierten Festivals zu Gast, gilt nicht ohne Grund als Rising Star der Alte-Musik-Szene: weit entfernt von bloßem Schöngesang bringt sie die in den Texten geschilderten Seelenqualen mittels subtiler Artikulation und farblicher Differenzierungskunst kongenial zum Ausdruck, vorbildlich getragen von Jörg Halubeks mit Continuogruppe samt Harfe und zwei Violinen klein, aber fein besetzem Ensemble, das mit einigen zwischen die Vokalsätze eingestreuten Instrumentalwerken von Komponisten wie Biagio Marini für weitere Glanzpunkte sorgte.

Ein Plädoyer für Frauen in der Kunst

Und da auch die kurzfristig als Sprecherin eingesprungene Pauline Ferber die Gedichte von Lyrikerinnen wie Gaspara Stampa oder Sybilla Schwarz mit viel deklamatorischer Einfühlungskraft vortrug, geriet dieser Abend auch zu einem eindringlichen Plädoyer für die häufig vernachlässigten Werke komponierender und dichtender Frauen. Der Applaus am Ende war herzlich, die Zugabe passend: „Vi ricorda, o boschi ombrosi“ aus Monteverdis „Orfeo“.

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