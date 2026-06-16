Konzert in der Liederhalle: Rademann und die Gaechinger Cantorey

Vier Bach-Kantaten, dazwischen vier geistliche Motetten anderer Komponisten – macht zweieinhalb Stunden Gotteslob. Das ist trotz mitgerechneter Pause ein bisschen viel auf einmal, wenn es nicht in der Kirche stattfindet. Aber das Auditorium im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle war trotzdem sehr gut gefüllt im Abo-Konzert der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Mit Menschen auf der Suche nach spiritueller Erbauung in ungemütlichen Zeiten?

Motto des Konzerts jedenfalls: „Bach und seine Vorgänger“. Vorgänger meint hier: entweder im Amt des Leipziger Thomaskantors oder in der Musikgeschichte Thüringens respektive Sachsens. Gesungen wurden fünfstimmige Motetten, nur zart gestützt vom Basso Continuo: Schön die hochemotionalisierte Textausdeutung des Dresdner Hofkapellmeisters Heinrich Schütz (1585-1672), die avancierte, zum Teil fast poppig aufploppende Harmonik vom Thomaskantor Johann Hermann Schein (1586-1630) und die raffinierte Imitationstechnik des „Zittauer Orpheus“ Andreas Hammerschmitt (1611-1675). Fassliche, vergleichsweise schlichte Musik, die Bachs Kantaten stark kontrastierte: Der viel Jüngere wirkte angesichts der Musik seiner „Vorgänger“ geradezu als Übertreibungskünstler, weil er so gut wie nichts musikalisch unkommentiert lassen kann und mit seiner Originalität und seinem unendlich variierbarem formalem Einfallreichtum ständig protzen muss.

Mit vielen klangschönen Soli

Um nur ein einziges Beispiel zu nennen: In der Choralfantasie „Ein feste Burg ist unser Gott“ aus BWV 80,3 wird die zugrunde liegende Choralmelodie von Chor und Orchester durch kontrapunktische Komplexität und Dichte derart überwuchert, dass sie nur ab und an mal aufscheinen darf. Das genaue Gegenteil ist der Fall in der Alt-Arie „Lobe den Herrn, der alles so herrlich regieret“ in BWV 137: Die Choralmelodie wird vom Alt unarios ganz schlicht und kahl gesungen, während sich die virtuos konzertierende Sologeige (Mayumi Hirasaki) zur eigentlichen Protagonistin aufschwingt.

Viel Gotteslob, aber eben auch viel Musik, deren Hochklassigkeit in der Leitung des gut gelaunten Hans-Christoph Rademann von den beiden Ensembles Gaechinger Cantorey mit Verve hörbar gemacht wurde: vom Orchester mit rhythmischer Energie, durchsichtig, sprechend, mit vielen klangschönen Soli; vom 17-köpfigen Chor klanglich flexibel, plastisch polyfon, organisch. Auch die Solosingenden gaben ihr Bestes. Katharina Konradi mit hellem, leichtem Sopran und großer Reichweite, die Marie Henriette Reinhold (Alt) zumindest im tiefen Register zuweilen fehlte. Der Tenor Benedikt Kristjánsson erfreute in BWV 78 mit der innig gestalteten Arie „Das Blut so meine Schuld durchstreicht“, kämpfte in der Arie „Halleluja, Stärk und Macht“ in BWV 29 aber deutlich hörbar mit der Hochlage. Der Bass Tobias Berndt agierte dagegen gewohnt solide, mit warmer, wohlklingender Tiefe.