Der Beethovensaal der Liederhalle verströmt nicht gerade Club-Vibes. Wer etwas trinken will, muss sich in lange Schlangen quetschen und den Drink schnell herunter kippen. Mit Mojito in der Hand den anderen beim Tanzen zugucken, geht nicht. Ein seltsamer Ort also, um die elegante, rhythmusfixierte Tanzmusik des österreichischen DJ-Duos Kruder & Dorfmeister zu hören. Am Samstagabend sind die beiden mit einer vierköpfigen Band und dem Material ihres zweiten Albums „The K&D Sessions“ in der Liederhalle aufgetreten - 27 Jahre nach der Erstveröffentlichung. Inmitten eines künstlichen Sonnenblumenfeldes haben die beiden ihr DJ-Pult aufgeschlagen. Links davor ein Drumkit, rechts Perkussion, mittig Keyboards, dazwischen schlendert der Bassist herum.