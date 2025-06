Am Samstag improvisiert der „jazzende Pfarrer“ im Rahmen der Serie „Abendklänge“

Thomas K. Slotwinski 24.06.2025 - 16:56 Uhr

„Raum für Musik“ heißt es einmal mehr am Samstag in der Lukaskirche in Gerlingen. Dennis Müller improvisiert am Piano, diesmal ohne Band. Der „jazzende Pfarrer“, der früher in Leonberg war und jetzt in Ludwigsburg seelsorgerisch tätig ist, verbindet in seiner Musik Spirituelles, Jazz, Pop und Kirchenmusik.