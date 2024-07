Im Juni 2025 spielt Ed Sheeran zweimal in Stuttgart. An diesem Mittwoch hat der Vorverkauf begonnen und es wurden Zusatzkonzerte der Tour bekannt gegeben. Wie man an Tickets kommt, erfahren Sie hier.

Der Superstar Ed Sheeran tritt 2025 gleich zweimal in Stuttgart auf. Am 28. und 29. Juni spielt der 33-jährige Brite im Zuge seiner Europa-Tour mit dem Titel „+-=÷x“ in der MHP-Arena in Bad Cannstatt. Konzertbeginn ist jeweils um 18 Uhr. Nachdem zunächst nur Zusatzkonzerte in Hamburg und Düsseldorf bekannt gegeben wurden, meldete der Konzertveranstalter an diesem Mittwoch um 11:15 Uhr: „Die Nachfrage für Ed Sheeran ist nach wie vor gigantisch – deshalb legt er direkt mit einer weiteren Zusatzshow in Stuttgart nach.“ Die beiden Auftritte sind die ersten Deutschlandkonzerte im Rahmen seiner Tour im kommenden Jahr. Sheerans letzter Deutschland-Auftritt ist noch nicht lange her. Bei der Eröffnungsfeier zur Europameisterschaft stand er in München auf der Bühne. Zudem ist Ed Sheeran am 22. Juni beim Southside-Festival aufgetreten.