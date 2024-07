Im Rahmen seiner „The Rough and Rowdy Ways“-Tournee tritt Bob Dylan im Oktober in Stuttgart auf. Wo er sonst noch auftritt und wann der Vorverkauf beginnt, erfahren Sie hier.

Gunther Reinhardt 16.07.2024 - 09:43 Uhr

Bob Dylan („Like a Rolling Stone“) ist ein Rastloser. Das gilt nicht für seine Art, Musik zu machen und Geschichten zu erzählen, sondern auch für seine Konzerttourneen. Der 83-Jährige scheint immer unterwegs zu sein. Und trotzdem ist es schon eine Weile her, dass er Konzerte in Europa gegeben hat. Im Herbst nun gastiert er mit seiner „The Rough and Rowdy Ways“-Tour wieder in Europa und gibt im Oktober mehrere Konzerte in Deutschland.