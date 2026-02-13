Konzert in der Porsche-Arena: „Das ist das größte Konzert meines Lebens!“ So war’s bei Zartmann in Stuttgart

Von Zartmann kennt man das Gesicht, den Nachnamen, man weiß, dass er aus Berlin kommt und geboren wurde am 18. Oktober. Was man nicht weiß: Seinen Vornamen und das Jahr seiner Geburt. Was man außerdem weiß: Zartmann veröffentlichte bislang nichts als eine Reihe von Songs, kein ganzes Album. Er erschien vor vier Jahren auf der Bildfläche, ohne dass jemand größere Notiz von ihm nahm. Er katapultierte sich im vergangenen Jahr an die Spitze der Hitparaden. Er füllt die Porsche-Arena restlos mit jungen Menschen. Unter den Newcomern ist er die aktuelle Nummer eins. Und: Er kann die AfD nicht leiden.