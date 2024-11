Voller Hits und Hingabe: Pepe Lienhard hat mit seinem Orchester den legendären Schlagersänger in die Porsche-Arena zurückkehren lassen.

Thomas Morawitzky 10.11.2024 - 16:05 Uhr

Jenes Gefühl müssen gut 3400 Menschen am Samstagabend in der Porsche-Arena immer wieder erleben: Zu glauben, zu spüren, dass Udo Jürgens dort ist, auf der Bühne – denn sein Bild leuchtet auf den Leinwänden, seine Stimme wird begleitet von einem Orchester. All seine großen Hits sind da, viele weniger bekannte Lieder auch, und seine Persönlichkeit strahlt durch sie hindurch. Wann immer die Zuschauer ihre Blicke jedoch von den Leinwänden lösen und tatsächlich auf die Bühne richten, sehen sie, dass einer fehlt. Udo Jürgens, der Star des Abends, starb am 21. Dezember 2014, keine drei Monate nach seinem 80. Geburtstag.