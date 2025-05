Konzert in der Schleyerhalle: Britney Spears der Gen Z: So war’s bei Tate McRae in Stuttgart

Die Kanadierin Tate McRae hat in Stuttgart das erste Deutschlandkonzert ihrer „Miss Possessive“-Tour gegeben: Setlist und Kritik vom Auftritt in der Schleyerhalle.

Britney Spears der Gen Z: So war’s bei Tate McRae in Stuttgart

Mal räkelt sie sich in puffrotes Licht getunkt zu der schwülen R&B-Ballade „Uh Oh“ genüsslich an einer Poledance-Stange entlang. Mal macht die Choreografie ihre Tänzerinnen und Tänzerin zu den Stars einer Striptease-Revue, die versuchen die Frau am Mikrofon aus der Fassung zu bringen, die gerade von ihrem lila Spizen-BH singt. Mal werden zu einem Tanz-Zwischenspiel Sexstories erzählt, mal verrät sie zu den verdrehten Beats von „Sports Cars“ ihre erotischen Fantasien. Und wenn Tate McRae nicht gerade in knappen Catsuits, Bustiers und edler Unterwäsche über die Bühne tanzt, wälzt sich eine XXXL-Version ihrer selbst lasziv über die Videoleinwände.