Wenn ein Sample des Abba-Hits „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ anklingt, dann ist das ein garantiertes Zeichen für einen partytauglichen Abend. So sehen es sich wohl auch Gustav, Paul und Zachi von der Dresdner Rapcrew 01099, als sie zur Konzerthälfte damit aufmachen und ihren Fans ein paar Rundtanz-Minuten bescheren. Schon vorher hat sich das Feld der Schleyerhalle, auf das am Donnerstagabend gut 3000 Besucherinnen und Besucher gepilgert sind, in eine bunte Hippie- und Blumenwiese verwandelt, den Videos auf der Leinwand und der guten Stimmung geschuldet.

Extra nach Stuttgart angereist, und die Baustelle ist noch da 01099 in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Leif Piechowski Später sollen daraus noch Sterne werden, die an laue Sommernächte erinnern. Die Band mit der Postleitzahl im Namen (sprich: „nullzehnneunundneunzig“) scheint allemal die netteste Band zu sein, seit es Hip-Hop gibt und ist, wie sie gleich am Anfang sagen, auf „extra nach Stuttgart angereist Tour“. „Ich war beruhigt zu sehen, dass die Baustelle am Bahnhof immer noch da ist“, heißt es dann auch prompt. Und 01099 feiern all die Fans, die zwar nicht wie sie aus Dresden, aber aus Tübingen, Esslingen oder Reutlingen angereist sind.

01099 als die Boyband aus dem Osten

Die Bühne hat zwei Ebenen, zwischen denen sie hin und her wechseln. In Songs wie „Pistazieneis“ erinnern sie an den Sommer. Per Zufallsgenerator kramen sie DJ Antoines Partysong „Ma Chérie“ heraus, um das Publikum Karaoke singen zu lassen. Später präsentieren sie ihr brandneues „Weihnachtslied 2025“, singen irgendwann „Ich würde dich lieber küssen, als dich zu vermissen“. Dazwischen gibt es ein bisschen Happy-Techno, Saxofon-Solos, Einspieler von Stücken mit Ikkimel („Nachtschicht“), Zartmann („Schönhauser“) oder Kasi („25 Grad“). „Himmel Pink“ singt die selbsternannte Boyband aus dem Osten, nimmt ein Fanbad in der Hallenmitte und lässt die „2000er“ Jahre nochmal aufleben und gibt sich im Song „S1“ unternehmungslustig: „Atzen komm’n nachts raus, in den Straßen passiert sehr viel, wir verlier’n die Zeit aus den Augen beim Weiterzieh’n.“

01099 „Extra aus Dresden angereist“-Tour: Termine

