Wenn ein Sample des Abba-Hits „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ anklingt, dann ist das ein garantiertes Zeichen für einen partytauglichen Abend. So sehen es sich wohl auch Gustav, Paul und Zachi von der Dresdner Rapcrew 01099, als sie zur Konzerthälfte damit aufmachen und ihren Fans ein paar Rundtanz-Minuten bescheren. Schon vorher hat sich das Feld der Schleyerhalle, auf das am Donnerstagabend gut 3000 Besucherinnen und Besucher gepilgert sind, in eine bunte Hippie- und Blumenwiese verwandelt, den Videos auf der Leinwand und der guten Stimmung geschuldet.