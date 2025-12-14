Zwei ausverkaufte Konzerte in Stuttgart: Die „Böhsen Onkelz“ waren umstritten. Jetzt vereinen sie ganze Familien. Von jung bis alt reisen Fans für ihre Band an.
14.12.2025 - 21:55 Uhr
Wenn man bedenkt, dass sich die Fans der „Böhsen Onkelz“ selbst Nichten und Neffen nennen, dann kann man Felix und Moritz getrost als Großneffen bezeichnen. 16 und 13 Jahre sind die beiden alt und zum Konzert in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle immerhin aus dem Saarland angereist. „Die Onkelz begleiten mich schon mein ganzes Leben“, sagt Felix. Und daran ist wohl Papa Andreas schuld, aber ein schlechtes Gewissen hat der 46-Jährige deshalb nichts. Auch er sei schließlich mit den Onkelz aufgewachsen.