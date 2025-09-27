Konzert in der Schleyerhalle: Keine Macht den Dämonen – Wie war’s bei Volbeat in Stuttgart?

Antisemitismus verabscheuen die vier Musikerinnen von Witch Fever aus Manchester. Genauso wie den „Genozid in Gaza“, wie Frontfrau Amy Walpole am Freitagabend in der fast vollbesetzten Schleyerhalle klar stellt. Witch Fever spielen im Vorprogramm der dänischen Metalband Volbeat, die gerade mit der britischen Alternative-Rock-Band Bush durch Europa tourt. Subsumieren lässt sich das musikalische Konzept von Witch Fever mit Elementen aus Post-Punk, Dark Wave und Anklängen an Metal und Grunge vielleicht am ehesten als in Musik übersetzte Wut.