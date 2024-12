Metal-Geburtstagsparty: So war’s bei Slipknot in Stuttgart

Die US-Metalband Slipknot ist am Sonntagabend in Stuttgart aufgetreten. Setlist und Kritik vom Konzert in der ausverkauften Schleyerhalle.

Gunther Reinhardt 08.12.2024 - 22:48 Uhr

Die Bühne stahlt im giftigen Grün, die Menschen, die hier mit unglaublicher Präzision auf Instrumente eindreschen oder in Mikrofone schreiben, tragen rote Overalls. Und rot leuchten auch zum Beispiel der Bass von Alex Venturella und die Augen des Sängers Corey Taylor, der wie alle neun Männer in dieser außergewöhnlichen Band eine Maske trägt. „You can’t kill me ’cause I’m already inside you!“, kreischt er wieder und wieder wild die Rastazöpfe schüttelnd beim Eröffnungssong „(sic)“: Du kannst mich nicht umbringen, weil ich bereits in dir bin!