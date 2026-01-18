Konzert in der Schleyerhalle Nostalgie und große Gesten: So war’s bei Bushido in Stuttgart
Der Rapper Bushido bespielt am Samstagabend die ausverkaufte Schleyerhalle vor 12.000 Fans. Bilder, Kritik und Setlist von der über zweistündigen Show.
Mit Alpha-Mann Rhetorik und großen Gesten rappt oder besser redet sich Bushido am Samstagabend durch sein über zweistündiges Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle. 12.000 Fans sind zur ausverkauften Show der Abschiedstour „Alles wird gut“ des Berliner Gangsta-Rappers gekommen.