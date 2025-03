Die verrückte Maske ist zurück: Antifuchs hat am Mittwoch in Stuttgart bewiesen, dass Deutschrap auch anders kann: Bilder und Kritik vom Konzert in der Schräglage.

Mit dem Song „1989“ kommt Antifuchs auf die Bühne. Der kleine Lebenslauf im Rapformat führt von Kasachstan nach Deutschland, von der Uni auf die Battle-Rapbühnen: „Denn als man mir dann ein Mic gab, wusst’ ich, ich bin diese Frau/Die den Männern jetzt beweist, woran niemand wirklich glaubt“, mit die Frau, die ihr Gesicht hinter einer schwarzen Fuchsmaske versteckt.

So aufregend und meinungsstark kann Hip-Hop sein

Gerade noch dachte man, dass Deutschrap tot ist. Beerdigt von all diesen Testosteron-Jungs, die zwar gerne die Porsche-Arena oder die Schleyerhalle füllen, aber ihre Songs mit so vielen Protzereien, schlechten Reimen, Retortenbeats und Autotune-Effekte aufgepimpt haben, dass da nichts mehr übrig ist, das irgendwie besonders ist. Doch dann läuft einem so eine Frau wie Emilia Reichert über den Weg, die sich Antifuchs nennt und die einen daran erinnert, wie aufregend, wie meinungsstark Hip-Hop sein kann – und wie nah dran am wirklichen Leben.

Lesen Sie auch

Zu schlau für Deutschrap-Klischees

„Ich mach’ das nur für die Kultur, und du machst alles für die Klicks“, frotzelt sie später am Abend in dem Song „RAP bis ich tot bin“ über ihre Kolleginnen und Kollegen. Und tatsächlich sind die Texte ihrer Lieder, die sie in rund anderthalb Stunden im Stuttgart spielt, sehr viel schlauer, als das meiste, das sich derzeit unter der Bezeichnung Deutschrap auf Spotify tummelt.

„Scheiß Leben gute Songs“

Zwar finden sich bei Antifuchs, die 2015 ihre erste EP „Willkommen im Fuxxxbau“ veröffentlichte und deren viertes Album in diesem Jahr erscheinen soll, auch die genreüblichen Unflätigkeiten und Obszönitäten, und irgendwie geht es immer ums Kiffen. Doch in Songs, die „Randale und Heckmeck“, „Scheiß Leben gute Songs“, „Außenseiter“ oder „Toxisch feminin“ heißen, schleicht sich immer wieder ganz selbstverständlich Gesellschafts- und Kapitalismuskritik und ein eigenwilliges Weiblichkeitsverständnis ein, das es nicht nötig hat , sich aufdringlich selbst zu vermarkten wie Shirin Davids „Blond aber schlau“-Doktrin.

„Ich hätte mehr Erfolg, wär ich nackt“

„Als ich anfing mit der Scheiße, Mann, ich wollte nur die Beste sein“, rappt sie etwa in „Feminem“, kommt dann aber zu der Erkenntnis: „Doch ich hätte mehr Erfolg, wär ich nackt.“ Und so tritt sie eben nicht in Arenen auf, sondern füllt so gerade mal den kleine Schräglage-Club. Aber genau an so einem Ort kann sich der Old-School-Rap von Antifuchs am besten entfalten. hier ist sie ganz nah dran an ihren Fans, die Zeilen wie „Es kommt nicht an auf deine Herkunft, sondern was du tust – darauf kommst es an“ lauthals mitsingen und nach dem Konzert am Merchandise-Stand T-Shirts kaufen, auf denen „Kein Sex mit Nazis“ steht.