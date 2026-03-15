 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Starker Auftakt des Bachfests Stuttgart

Konzert in der Stiftskirche Starker Auftakt des Bachfests Stuttgart

Konzert in der Stiftskirche: Starker Auftakt des Bachfests Stuttgart
1
Akademieleiter Hans-Christoph Rademann hat das Bachfest 2026 unter das Motto „Weil wir Bach lieben!“ gestellt. Foto: Holger Schneider

Jubel zum Auftakt: Das Bachfest Stuttgart hat in der Stuttgarter Stiftskirche mit hochexpressiven Barockwerken vom Dresdner Hof begonnen.

Bunt ist das Stuttgarter Bachfest, vielfarbig und kontrastreich. Dass das jährliche Festival der Internationalen Bachakademie aber keineswegs beliebig Unterschiedliches zusammenbringt, hat am Freitagabend schon das Eröffnungskonzert in der Stiftskirche bewiesen: Unter der Leitung des Akademieleiters Hans-Christoph Rademann begeisterte die Gaechinger Cantorey mit Werken, die keineswegs zu den Hits des geistlichen Repertoires zählen. Zwei Messen von Johann David Heinichen und von Jan Dismas Zelenka vereinen (damals) alte wie neue Kompositionstechniken, sie zeugen vom Glanz des barocken Dresdner Hofes ebenso wie vom Einfluss des italienischen Stils auf den deutschen und von der Oper auf die Sakralmusik. Bachs Werke sind die DNA des Festivals, doch für besondere Entdeckungen und für jede Menge Spannung sorgen die Blicke nach rechts und nach links.

 

Prachtvolles und Unkonventionelles

Dabei liegen stilistisch wie ästhetisch Welten zwischen Bachs Zeitgenossen Heinichen und Zelenka. Man hört Unkonventionelles, Kühnes und Hochkonzentriertes bei Ersterem, konzertante Pracht und Effektbewusstsein bei Letzterem. Pauschal gesagt: Heinichen, bis zu seinem Tod 1729 Hofkapellmeister am (zunächst protestantischen) Dresdner Hof Augusts des Starken, schrieb Musik für den zweiten, der aus Böhmen stammende Zelenka hingegen Musik für den ersten Blick. Davon zeugen im Konzert allein schon das befreite Lächeln der Singenden und Spielenden bei Zelenkas wohl unvollendeter „Missa Dei Filii“ – ein Lächeln, das umso überzeugender wirkt, als es dem hochvirtuosen Anspruch der Partitur diametral entgegensteht.

Gaechinger Cantorey mit Hans-Christoph Rademann Foto: Martin Förster

Tatsächlich sind Zelenkas immer vor allem aus der Musik heraus begründete Bewegungen und Affekte unter Rademanns hochexpressivem Zugriff offenbar weniger Hürden als Herausforderungen. Das gilt ganz besonders für das ausufernde Gloria, eines der beeindruckendsten, vielschichtigsten Klang-Tableaus, die der Komponist je geschaffen hat: Bis hin zum Schlussakkord, der (gefühlt) mindestens zwanzigmal erklingt, ohne dass das finale „Cum Sancto Spiritu“ danach wirklich enden würde, fegt das Ensemble ohne Rücksicht auf gelegentliche Präzisionsverluste wie ein Derwisch durch die Partitur – und serviert das Fugenthema dennoch in größtmöglicher Transparenz. Was für ein Rausch, und gleichzeitig: was für eine Klarheit!

Unsere Empfehlung für Sie

Bachfest Stuttgart: Die Klassik-Stars von morgen musizieren heute schon in Stuttgart

Bachfest Stuttgart Die Klassik-Stars von morgen musizieren heute schon in Stuttgart

Welche Wege geht die Bachakademie Stuttgart in die Zukunft? Vier internationale Talente treten an, „Bachbotschafter“ zu werden. Möglich macht dies der Förderkreis der Bachakademie.

Gut, dass Heinichens zwölfte (und letzte) Dresdner Messe zuvor erklingt, denn hier regiert neben großer Ausdrucksfülle eine Ökonomie der Mittel, deren Feinheiten man nach Zelenkas süffigen Klängen wohl kaum mehr wahrgenommen hätte. Zuweilen bewegt sich das Werk durch die Messliturgie wie ein hochgetunter SUV durch eine Tempo-30-Zone; man hört zum Beispiel nicht, dass es instrumental viel reicher besetzt ist als die „Missa Dei Filii“, weil Heinichen die Gesangsbegleitung sehr variabel gestaltet. Dabei bietet sein Stück, das in großen Teilen auf Textwiederholungen verzichtet, Überraschungen ohne Ende: harmonisch, in der Textausdeutung und in vielen chromatischen Passagen, die das gute Solistenquartett mit dem zuletzt deutlich tiefer und runder klingenden Tenor Benedikt Kristjánsson an der Spitze emphatisch und präzise gestaltet. Die stärkste Wirkung erzielen dabei das dreistimmige „Et incarnatus est“ des Credo-Satzes und der Schluss des Agnus Dei. Bevor es dort im „Dona nobis pacem“ zu jenem Zustand kommt, als dessen Botschafter sich der Akademieleiter versteht, setzt Heinichen wirkungsvoll eine Generalpause, bei der das Publikum den Atem anhält. Vor dem Frieden steht der Waffenstillstand. Wir lauschen und hoffen.

Bachfest Stuttgart – die Höhepunkte 2026

Festival
Unter dem Motto „Weil wir Bach lieben!“ veranstaltet die Internationale Bachakademie Stuttgart bis zum 28. März ihr jährliches Musikfest, das 2026 zum zweiten Mal den Titel Bachfest Stuttgart trägt.

Klassik-Stars
Zu erleben sind bekannte Ensembles wie Concerto Copenhagen („New Brandenburg Concertos“ am 26. März), Solomon’s Knot (Bachs Markus-Passion am 25. März), Voces Suaves und Gli Incogniti (Buxtehude, „Membra Jesu Nostri“ am 27. März), Le Concert de l’Hostel Dieu („Bach to Minimalism“ am 20. März), Vox Luminis und das Freiburger Barockorchester (Telemann-Kantaten am 16. März).

Hans-Christoph Rademann
Der Leiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart erarbeitet mit den Nachwuchsmusikern des Jungen Stuttgarter Bach-Ensembles (JSB) Bachs lutherische Messen (Gesamtaufführung am 22. März), zudem dirigiert Rademann die Gaechinger Cantorey bei Bachs h-Moll-Messe (Abschlusskonzert am 28. März). Diese Aufführungen werden von zahlreichen Vorträgen flankiert.

Vielfalt
Neben Barockmusik gibt es Jazz, Improvisation, Kinderkonzerte (etwa mit den Hanke Brothers), ein „Bachtanzlab“ zu Bachs Geburtstag (21. März), eine Hommage an Paul Gerhardt mit dem Windsbacher Knabenchor und der klassischen Band Spark (24. März), und Pianist Tim Allhoff schlägt mit dem Streichquartett Vienna Morphing Quartet Brücken von Bach zu den Beatles (23. März).

Service
Karten und Informationen unter Telefon 0711 / 619 21 61 (Easy Ticket) oder im Internet unter www.bachfest-stuttgart.de .

Weitere Themen

Konzert in der Stiftskirche: Starker Auftakt des Bachfests Stuttgart

Konzert in der Stiftskirche Starker Auftakt des Bachfests Stuttgart

Jubel zum Auftakt: Das Bachfest Stuttgart hat in der Stuttgarter Stiftskirche mit hochexpressiven Barockwerken vom Dresdner Hof begonnen.
Von Susanne Benda
Theaterpremiere in Stuttgart: Wie spannend ist „Der Hexer“ am Alten Schauspielhaus?

Theaterpremiere in Stuttgart Wie spannend ist „Der Hexer“ am Alten Schauspielhaus?

Mit der Premiere des Edgar-Wallace-Klassikers „Der Hexer“ starten im Alten Schauspielhaus die 17. Stuttgarter Kriminächte. Aber ist das auch spannend?
Von Tim Schleider
Esslinger Theater: Theater gegen das Vergessen – Die unmenschliche Logik der Mörder

Esslinger Theater Theater gegen das Vergessen – Die unmenschliche Logik der Mörder

Martin Pfaff inszeniert in Esslingen Hans Schultheiß’ „Der Brettheim-Prozess“. Die Erinnerung an Verbrechen der Nationalsozialisten berührt trotz mancher Schwere.
Von Elisabeth Maier
Vampirfilm „Blood & Sinners“: „Das war eine tolle Zeit hier“ Holt Michael Ralla einen Oscar für Stuttgart?

Vampirfilm „Blood & Sinners“ „Das war eine tolle Zeit hier“ Holt Michael Ralla einen Oscar für Stuttgart?

Michael Ralla ist im Schwarzwald aufgewachsen, hat an der Stuttgarter HdM studiert – und ist jetzt für die Spezialeffekte im Vampirfilm „Blood & Sinners“ für einen Oscar nominiert.
Von Gunther Reinhardt
Gastarbeiter in Deutschland: Cem Özdemir, anatolischer Schwabe und wohl bald MP

Gastarbeiter in Deutschland Cem Özdemir, anatolischer Schwabe und wohl bald MP

Cem Özdemir wird wohl der erste Landeschef, der aus einer Gastarbeiterfamilie stammt. Das ist erfreulich, findet unsere Kolumnistin, aber kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen.
Von Elisabeth Kabatek
Motörhead-Gitarrist: Phil Campbell im Alter von 64 Jahren gestorben

Motörhead-Gitarrist Phil Campbell im Alter von 64 Jahren gestorben

Motörhead-Musiker Phil Campbell ist nach einer schweren Operation gestorben. Über Jahre galt der Gitarrist als fester Bestandteil der weltberühmten Band.
Netflix und Co. Streamingtipps: Die 12 besten neuen Serien im März

Netflix und Co. Streamingtipps Die 12 besten neuen Serien im März

Meisterdetektive, Strohhutpiraten, ein verrücktes Krankenhaus – und gleich zwei neue „Yellowstone“-Ableger: Diese Serien sollten Sie im März nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
„A Kind Of Magic“ in Stuttgart: Kleine Wunder gibt es immer wieder

„A Kind Of Magic“ in Stuttgart Kleine Wunder gibt es immer wieder

In der neuen Show „A Kind Of Magic“ im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart kann man seinen Augen kaum trauen, denn hier ist fast alles nur eine Illusion. Oder etwa nicht?
Von Matthias Ring
Frust bei Konzert in Stuttgart: Bushido lässt Hobbyrapper abblitzen - „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“

Frust bei Konzert in Stuttgart Bushido lässt Hobbyrapper abblitzen - „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“

Eigentlich hatte Bushido versprochen, dass Hobbyrapper Markus wieder in Stuttgart auf die Bühne darf. Stattdessen gibt er dem Fan vor versammeltem Publikum einen Korb.
Von Jörg Breithut
Nachruf auf den Philosophen: Freund oder Feind? Dieses Denken wollte Jürgen Habermas überwinden

Nachruf auf den Philosophen Freund oder Feind? Dieses Denken wollte Jürgen Habermas überwinden

Im Alter von 96 Jahren ist der Philosoph Jürgen Habermas gestorben. Er galt in aller Welt als „der“ deutsche Philosoph der Gegenwart. Vielleicht als der letzte.
Von Rolf Spinnler
Weitere Artikel zu Stuttgart Internationale Bachakademie Stuttgart Eröffnung Konzert
 
 