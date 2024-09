Joe Jackson – ganz in seinem Element

Konzert in der Stuttgarter Liederhalle

Der Pop-Barde Joe Jackson hat in der Liederhalle einige seiner Hits gespielt – und das Publikum auf eine skurrile Zeitreise entführt.

Bernd Haasis 20.09.2024 - 15:14 Uhr

Joe Jackson (70) ist ganz in seinem Element. Im violetten Frack mit Zylinder schmettert er im Beethovensaal die Songs eines gewissen Max Champion, eines fiktiven Vertreters der Londoner Music Hall-Szene. Die endete mit dem Ersten Weltkrieg, und der Popstar, Sänger, Pianist und Songwriter Jackson hat sich die Endphase des Jahres 1910 ausgesucht: Mit einer neunköpfigen Band in historischen Kostümen gibt er eine Lehrstunde in britischer Musikgeschichte.