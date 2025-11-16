Die Band Fools Garden hat am Samstag in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) gespielt. Dabei zeigten die Musiker, wie sie sich seit ihrem Hit aus dem Jahr 1995 weiterentwickelt haben.
Es war für alle eine ausgesprochene Win-win-Situation: für die Gemeinde Erdmannhausen, die unter dem Label „Kultur in der Provinz“ in der St.-Martinus-Kirche ein volles Haus vorfand, das sich am Samstagabend in eine stimmungsvolle Konzert-Location verwandelt hatte. Für das Publikum, das ein Hautnah-Konzert der Sonderklasse erleben durfte. Für den Erdmannhäuser Ian-Key-Bandleader Jo Kieferle, dem es gelungen war, die Band Fools Garden nach Erdmannhausen zu locken. Und nicht zuletzt für den Pop-Giganten selbst.