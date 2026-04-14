Konzert in Fellbach Anne Haigis: Rauchzarte Rock-Röhre im Gewölbekeller
Die Sängerin, die lange Zeit in Stuttgart gelebt hat und zu einer deutschen Musikgröße avancierte, gastiert an diesem Freitag beim Kunstverein in Fellbach.
Die Sängerin, die lange Zeit in Stuttgart gelebt hat und zu einer deutschen Musikgröße avancierte, gastiert an diesem Freitag beim Kunstverein in Fellbach.
Seit viereinhalb Jahrzehnten steht sie auf den Bühnen der Republik, ihre erste Platte erschien 1981, mittlerweile kann sie nachweislich der Wikipedia-Diskografie 19 Studio- und Live-Alben vorweisen. Die ganz große kommerzielle Karriere blieb ihr zwar verwehrt. Doch mit ihrer phänomenalen, voluminösen Stimme gehört sie zu den prägnantesten Sängerinnen in Deutschland.