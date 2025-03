Zaho de Sagazan ist Frankreichs Popstar der Stunde. Mit intensiven Elektro-Chansons hat sie am Montag beim Auftakt ihrer Deutschlandtour in Hamburg begeistert.

Gunther Reinhardt 04.03.2025 - 19:52 Uhr

So schön, so intensiv, so verstörend-betörend wie Zaho de Sagazan singt derzeit kaum jemand von der Liebe und den Abgründen, die sich für all jene auftun, die bereit sind ihre Herzen für einen anderen Menschen zu öffnen. Bevor die Französin aber am Montag beim Auftakt ihrer Deutschlandtournee „Mon inconnu“ spielt, eines dieser elektronisch aufgeladenen Chansons, in dem sich das Verzehren so echt anfühlt, dass es wehtut, verrät sie dem Publikum in der ausverkauften Georg-Elser-Halle in Hamburg ein Geheimnis: „All das, wovon ich in meinen Liebesliedern erzähle, ist nie passiert.“ Sie führe eigentlich ein ziemlich langweiliges Leben, behauptet sie in einem wunderbar gebrochenen Englisch. All die Liebesdramen, mit denen sie ihr Album „La symphonie des éclairs“ gefüllt hat, seien jedenfalls erfunden - oder beruhten zumindest auf Übertreibung.