Konzert in Ludwigsburg: Weltenthobener Chorklang

Heute mag Mendelssohns Oratorium „Paulus“ etwas im Schatten seines „Elias“ stehen. Wie genial der Komponist aber hier die barocke Tradition von Bach und Händel mit den Ausdrucksmitteln der Frühromantik vereint hat, machte Frieder Bernius nun in der Ludwigsburger Friedenskirche mit seinem Kammerchor Stuttgart, der Klassischen Philharmonie Stuttgart und drei handverlesenen Solisten in einer Aufführung deutlich, die jedem Festival Ehre gemacht hätte.

Völlig normal Heute kommt es uns ja völlig normal vor, Musik aus vergangenen Epochen aufzuführen. Man sollte sich allerdings klarmachen, dass das früher keineswegs so war: noch im frühen 19. Jahrhundert rekrutierte sich das Repertoire des Musikbetriebs zum allergrößten Teil aus aktuellen Werken, und so kann man die Bedeutung von Felix Mendelssohn Bartholdys Entdeckung und Aufführung von Bachs Matthäuspassion im Jahr 1829 kaum überschätzen. Nicht nur setzte der damals 20-Jährige damit den Grundstein für eine Bach-Renaissance. Er war auch derart tief beeindruckt von Johann Sebastian Bach, dass er sich sieben Jahre später an die Komposition jenes „Paulus“ machte, dessen Qualitäten nun in der gut besetzten Friedenskirche so eindrucksvoll zu erleben waren.

Getragen von Kirchenakustik

Beginnend mit der Orchesterouvertüre entfaltete sich, getragen von der Kirchenakustik, der luzid-feine Klang des Orchesters. Ernst und gravitätisch ließ Bernius das Choralthema ausspielen, auch in der folgenden Fuge blieb der Stimmverlauf jederzeit durchhörbar. Manchem mag ja der an Bachs Passionen angelehnte Aufbau mit Rezitativen, Chören und Arien formal erscheinen – doch Bernius gelingt das Kunststück, jede Nummer klanglich derart zu individualisieren, dass niemals der Eindruck von Gleichförmigkeit entsteht. Das gilt vor allem für die Chorsätze, wo der Kammerchor Stuttgart wieder einmal seine Ausnahmestellung bewies, exemplarisch in der Schlüsselszene des Werkes, der Bekehrung: weltenthoben, fast sphärisch der Chorklang, durch den Jesus aus dem Himmel mit Saulus spricht. Kein Wunder, dass der damit zum Paulus bekehrt wird.

Belebender individueller Ausdruck

Derart rückenschauerrerregend schöne Stellen gab es einige. „Siehe! Wir preisen selig...“ etwa, wo die wiegenden Streichermelodien den samtweich einsetzenden Chor gleichsam auf Daunen betteten. Oder den Chorsatz „Sei uns gnädig“ mit der von Gaby Pas-Van Riet glänzend gespielten Soloflöte.

Einen großen Anteil am Gelingen hatten auch die Solisten, die ihre Partien nicht nur gesangstechnisch bravourös bewältigten, sondern auch mit individuellem Ausdruck belebten. Das gilt gleichermaßen für die Sopranistin Kathrin Lorenzen, den Bass Arttu Kataja und den kurzfristig eingesprungenen Tenor Christoph Pfaller – kurz gesagt: er war und ist ein Ereignis, dieser Ludwigsburger „Paulus“!