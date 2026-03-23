Konzert in Ludwigsburg Weltenthobener Chorklang
Frieder Bernius dirigiert Mendelssohns Oratorium „Paulus“ in der Ludwigsburger Friedenskirche.
Frieder Bernius dirigiert Mendelssohns Oratorium „Paulus“ in der Ludwigsburger Friedenskirche.
Heute mag Mendelssohns Oratorium „Paulus“ etwas im Schatten seines „Elias“ stehen. Wie genial der Komponist aber hier die barocke Tradition von Bach und Händel mit den Ausdrucksmitteln der Frühromantik vereint hat, machte Frieder Bernius nun in der Ludwigsburger Friedenskirche mit seinem Kammerchor Stuttgart, der Klassischen Philharmonie Stuttgart und drei handverlesenen Solisten in einer Aufführung deutlich, die jedem Festival Ehre gemacht hätte.