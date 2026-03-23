 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Weltenthobener Chorklang

Konzert in Ludwigsburg Weltenthobener Chorklang

Konzert in Ludwigsburg: Weltenthobener Chorklang
1
Dirigiert Mendelsohn in Ludwigsburg: Frieder Bernius Foto:  

Frieder Bernius dirigiert Mendelssohns Oratorium „Paulus“ in der Ludwigsburger Friedenskirche.

Heute mag Mendelssohns Oratorium „Paulus“ etwas im Schatten seines „Elias“ stehen. Wie genial der Komponist aber hier die barocke Tradition von Bach und Händel mit den Ausdrucksmitteln der Frühromantik vereint hat, machte Frieder Bernius nun in der Ludwigsburger Friedenskirche mit seinem Kammerchor Stuttgart, der Klassischen Philharmonie Stuttgart und drei handverlesenen Solisten in einer Aufführung deutlich, die jedem Festival Ehre gemacht hätte.

 

Völlig normal

Heute kommt es uns ja völlig normal vor, Musik aus vergangenen Epochen aufzuführen. Man sollte sich allerdings klarmachen, dass das früher keineswegs so war: noch im frühen 19. Jahrhundert rekrutierte sich das Repertoire des Musikbetriebs zum allergrößten Teil aus aktuellen Werken, und so kann man die Bedeutung von Felix Mendelssohn Bartholdys Entdeckung und Aufführung von Bachs Matthäuspassion im Jahr 1829 kaum überschätzen. Nicht nur setzte der damals 20-Jährige damit den Grundstein für eine Bach-Renaissance. Er war auch derart tief beeindruckt von Johann Sebastian Bach, dass er sich sieben Jahre später an die Komposition jenes „Paulus“ machte, dessen Qualitäten nun in der gut besetzten Friedenskirche so eindrucksvoll zu erleben waren.

Getragen von Kirchenakustik

Beginnend mit der Orchesterouvertüre entfaltete sich, getragen von der Kirchenakustik, der luzid-feine Klang des Orchesters. Ernst und gravitätisch ließ Bernius das Choralthema ausspielen, auch in der folgenden Fuge blieb der Stimmverlauf jederzeit durchhörbar. Manchem mag ja der an Bachs Passionen angelehnte Aufbau mit Rezitativen, Chören und Arien formal erscheinen – doch Bernius gelingt das Kunststück, jede Nummer klanglich derart zu individualisieren, dass niemals der Eindruck von Gleichförmigkeit entsteht. Das gilt vor allem für die Chorsätze, wo der Kammerchor Stuttgart wieder einmal seine Ausnahmestellung bewies, exemplarisch in der Schlüsselszene des Werkes, der Bekehrung: weltenthoben, fast sphärisch der Chorklang, durch den Jesus aus dem Himmel mit Saulus spricht. Kein Wunder, dass der damit zum Paulus bekehrt wird.

Belebender individueller Ausdruck

Derart rückenschauerrerregend schöne Stellen gab es einige. „Siehe! Wir preisen selig...“ etwa, wo die wiegenden Streichermelodien den samtweich einsetzenden Chor gleichsam auf Daunen betteten. Oder den Chorsatz „Sei uns gnädig“ mit der von Gaby Pas-Van Riet glänzend gespielten Soloflöte.

Einen großen Anteil am Gelingen hatten auch die Solisten, die ihre Partien nicht nur gesangstechnisch bravourös bewältigten, sondern auch mit individuellem Ausdruck belebten. Das gilt gleichermaßen für die Sopranistin Kathrin Lorenzen, den Bass Arttu Kataja und den kurzfristig eingesprungenen Tenor Christoph Pfaller – kurz gesagt: er war und ist ein Ereignis, dieser Ludwigsburger „Paulus“!

Weitere Themen

Die Fantastischen Vier: Letzte Tour – hier wird es Zusatzkonzerte geben

Die Fantastischen Vier Letzte Tour – hier wird es Zusatzkonzerte geben

Dutzende Konzerte und jetzt noch neun Zusatztermine: Die Fantastischen Vier wollen auf ihrer letzten Tour möglichst viele Fans mitnehmen. Deshalb treten sie öfter auf als geplant.
Konzert in Ludwigsburg: Weltenthobener Chorklang

Konzert in Ludwigsburg Weltenthobener Chorklang

Frieder Bernius dirigiert Mendelssohns Oratorium „Paulus“ in der Ludwigsburger Friedenskirche.
Von Frank Armbruster
TV-Tipp: Zwei Väter sind besser als keiner

TV-Tipp Zwei Väter sind besser als keiner

Der ARD-Film „Louma – Familie ist kein Kinderspiel“ ist ein gerade von den jungen Mitwirkenden famos gespielter Mix aus Komödie und Tragödie.
Von Tilmann P. Gangloff
Bachfest Stuttgart: Kleines, ganz groß

Bachfest Stuttgart Kleines, ganz groß

Bachfest Stuttgart
Hans-Christoph Rademann und das junge JSB-Ensemble begeistern mit Bachs „lutherischen Messen“.
Von Susanne Benda
Theaterkritik: Eine Niere spenden? Gute Frage!

Theaterkritik Eine Niere spenden? Gute Frage!

Das Vierpersonenstück „Auf Herz und Niere“ bearbeitet in der Komödie im Marquardt ein ernstes Thema komödiantisch. So entsteht eine Wechselspiel zwischen Argumenten und Pointen.
Von Cord Beintmann
Konzert in Stuttgart: Unbändige Energie: So war’s bei ok.danke.tschüss im Wizemann

Konzert in Stuttgart Unbändige Energie: So war’s bei ok.danke.tschüss im Wizemann

Das Konzert von ok.danke.tschüss im Wizemann holt nach, was im November ausfiel. Die Mannheimer Band steht im Wizemann auf der Bühne und die Halle ist voll. Bilder, Kritik und Setlist.
Von Charlotte Haug
Bilder, Kritik und Setlist: So war’s bei Eros Ramazzotti in der Schleyerhalle

Bilder, Kritik und Setlist So war’s bei Eros Ramazzotti in der Schleyerhalle

Eros Ramazzotti spielt am Sonntag mit einer fantastischen Band. Den beherzten Griff um die Hüfte seiner Sängerinnen scheut er ebenso wenig wie einen Anruf bei den Töchtern.
Von Jan Georg Plavec
Auktionsunternehmen Christie’s: Warum ist Bastienne Leuthe für Christie’s und für Stuttgart ein Glücksfall?

Auktionsunternehmen Christie’s Warum ist Bastienne Leuthe für Christie’s und für Stuttgart ein Glücksfall?

Christie’s, international agierender Marktführer der Auktionsuntermehmen, hat für den deutschen Markt ein neues Gesicht: Bastienne Leuthe. Was macht sie besonders?
Von Nikolai B. Forstbauer
Kritik zum „Tatort: Fackel“: So war der neue „Tatort“ aus Frankfurt

Kritik zum „Tatort: Fackel“ So war der neue „Tatort“ aus Frankfurt

Die Frankfurter Ermittelnden Azadi und Kulina kämpfen erfolgreich für Gerechtigkeit – und verlieren am Ende doch.
Von Carolin Klinger
Stuttgarter Ballett: In der Laborküche des Tanzes

Stuttgarter Ballett In der Laborküche des Tanzes

Das Stuttgarter Ballett hat ein neues Format entwickelt: das Dance Lab. Carlos Strasser hat im Kammertheater den Aufschlag gewagt.
Von Julia Lutzeyer
Weitere Artikel zu Musik Konzert
 
 