Weil Hollywood-Komponist Hans Zimmer erkrankt ist, finden seine Konzerte in Frankfurt und Mannheim nicht statt. Doch die Auftritte sollen nachgeholt werden.
03.11.2025 - 16:31 Uhr
Große Enttäuschung für die Fans von Hans Zimmer. Der deutsche Hollywood-Komponist („The Dark Knight“, „Fluch der Karibik“) muss krankheitsbedingt zwei seiner Deutschland-Konzerte verschieben. Der 68-Jährige habe die Auftritte am 3. November in seiner Heimatstadt Frankfurt und am 6. November in Mannheim auf ärztlichen Rat absagen müssen, teilte der Veranstalter mit.