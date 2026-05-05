Konzert in Sindelfingen Kult-Band: „If you wanted to“ wollen es nochmal wissen
Die Sindelfinger Band um den 78-jährigen Künstler Joachim Kupke tritt am Samstag im Pavillon auf.
Die Sindelfinger Band um den 78-jährigen Künstler Joachim Kupke tritt am Samstag im Pavillon auf.
Die Band „If you wanted to“ gehört zum Sindelfinger Kultur-Inventar. Seit fast 50 Jahren widmen sich Joachim Kupke, Herbert „Hebs“ Renz und Reiner Pfleiderer der gepflegten Rockmusik. Auch wenn die Musiker in die Jahre gekommen sind, an „Power“ fehlt es den Herrschaften und ihren Songs nicht. Das lässt sich am Samstag, 9. Mai, ab 20 Uhr im Pavillon am Calwer Bogen in Sindelfingen erleben.