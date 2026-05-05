Die Band „If you wanted to“ gehört zum Sindelfinger Kultur-Inventar. Seit fast 50 Jahren widmen sich Joachim Kupke, Herbert „Hebs“ Renz und Reiner Pfleiderer der gepflegten Rockmusik. Auch wenn die Musiker in die Jahre gekommen sind, an „Power“ fehlt es den Herrschaften und ihren Songs nicht. Das lässt sich am Samstag, 9. Mai, ab 20 Uhr im Pavillon am Calwer Bogen in Sindelfingen erleben.

„Wir spielen schon fast 50 Jahre zusammen und streiten uns immer noch wie am ersten Tag“, erzählt Frontmann Joachim Kupke grinsend, „und wir finden doch immer wieder einen Konsens.“ Der 78-Jährige ist in Sindelfingen nicht nur als Sänger und Gitarrist von „If you wanted to“ bekannt, sondern auch als Maler. Mit seinen Bildern, die holländische Renaissance-Meister mit Pop-Art kombinieren, gehört er zu den bekanntesten regionalen Künstlern.

Kupke liebt Inspiration durch junge Musiker

Über Rockmusik lässt sich mit Joachim Kupke stundenlang reden – er ist immer noch nah dran an aktuellen Entwicklungen. „Mich interessiert, wie sich junge Leute ausdrücken“, betonte er einmal. Aktuell fasziniert ihn zum Beispiel die Musik der jungen US-Amerikanerin Phoebe Bridgers. „Das inspiriert mich“, betont Kupke, der selbst bereits als Teenager begann, mit Bands durch die Lande zu ziehen.

In den 1960er-Jahren war der Sindelfinger mit „Les Masques“ unterwegs, die Gruppe trat unter anderem im Schönbuchsaal in der Böblinger Bahnhofstraße auf. Dann lernte er den Bassisten Herbert „Hebs“ Renz kennen und gründete Ende der 1970er-Jahre „If you wanted to“ - bis heute ein Sindelfinger Markenzeichen.

Ein Foto aus den Anfangstagen der Band Foto: Helmut Bail

Erst 2024 hat das Quartett eine CD veröffentlicht. Auf „Unfinished Painting“ sind neue Versionen eigener Stücke zu hören. „Ich probiere viel an den Songs rum“, berichtet Joachim Kupke, „und dann verändern sie sich auch.“ Vor den Konzerten legt die Band Extraschichten ein. Geprobt wird im Homestudio von Werner Schumacher in Ehningen. Der erfahrene Tontechniker, der lange in der Sindelfinger Stadthalle gearbeitet hat, ist eine Art zusätzliches Bandmitglied. Und sein Sohn Alex Schumacher, der seit einigen Jahren Schlagzeug bei „If you wanted to“ spielt, hat sich das Durchschnittsalter der Band drastisch verjüngt.

Ausstellungen zum 80. Geburtstag von Joachim Kupke?

Neben der Musik und gelegentlichen Konzerten widmet sich Joachim Kupke nach wie vor der Kunst. Und im kommenden Jahr – wenn der Sindelfinger seinen 80. Geburtstag feiert – soll es wieder Ausstellungen geben. Eventuell zeigt der Maler dann seine Werke bei der Galerie Schlichtenmaier in Dätzingen und im Sindelfinger Stadtmuseum, seine fein gemalten Pop-Art-Interpretationen hier, seine humorigen Illustrationen dort.

Zunächst steht aber der Auftritt im Sindelfinger Pavillon an – in den Kupke und Co. einmal mehr all ihre „Power“ stecken wollen.

Mehr Informationen unter www.ifyouwantedto.de und www.igkultur.de im Internet.