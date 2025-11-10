Konzert in Sindelfingen Musikalische Wucht in der Martinskirche
In der Sindelfinger Martinskirche wurde erstmals Mendelssohns „Paulus“ aufgeführt. Das Publikum war begeistert.
Als das Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn-Bartholdy in England erstmals aufgeführt wurde, erklang es in den darauffolgenden Wochen 50 Mal. Die englische Premiere fand in Liverpool statt. Auch für die Sindelfinger Martinskirche war es eine Premiere, denn sie erklang in der romanischen Kirche mit der wunderbaren Akustik zum allerersten Mal – Samstag und Sonntag. Ähnlich wie in Großbritannien war auch der Erfolg beim Publikum phänomenal.