Im Konzert erklingt der zweite Teil des dreiteiligen Oratoriums. Termine sind am 7. und 8. März in der Martinskirche.

Der „Messias“ von Georg Friedrich Händel zählt zu den wohl populärsten geistlichen Werken der abendländischen Chor- und Orchesterliteratur. Als Fortsetzung des dreiteiligen Oratoriums für Chor, Vokalsolisten und Barockorchester, das verteilt über die Spielzeiten 2025/26 der Abonnement-Reihe „Musik für Sindelfingen“ aufgeführt wird, erklingt nun zur Passionszeit der zweite Teil, welcher sich mit Jesu Tod und Auferstehung auseinandersetzt.

 

Die beiden Konzerte finden am Samstag, 7. März, und Sonntag, 8. März, um jeweils 18 Uhr in der Martinskirche in Sindelfingen statt. Das Sindelfinger Vokalkabinett musiziert gemeinsam mit Vokal- und Instrumentalsolisten unter der Leitung von Bezirkskantor Daniel Tepper.

Karten sind unter www.reservix.de, beim I-Punkt in Sindelfingen und an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 20 Euro.