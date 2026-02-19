Im Konzert erklingt der zweite Teil des dreiteiligen Oratoriums. Termine sind am 7. und 8. März in der Martinskirche.

red 19.02.2026 - 20:00 Uhr

Der „Messias“ von Georg Friedrich Händel zählt zu den wohl populärsten geistlichen Werken der abendländischen Chor- und Orchesterliteratur. Als Fortsetzung des dreiteiligen Oratoriums für Chor, Vokalsolisten und Barockorchester, das verteilt über die Spielzeiten 2025/26 der Abonnement-Reihe „Musik für Sindelfingen“ aufgeführt wird, erklingt nun zur Passionszeit der zweite Teil, welcher sich mit Jesu Tod und Auferstehung auseinandersetzt.