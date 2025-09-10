 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Berstende Wucht: So war’s bei Heisskalt im LKA

Konzert in Stuttgart Berstende Wucht: So war’s bei Heisskalt im LKA

Konzert in Stuttgart: Berstende Wucht: So war’s bei Heisskalt im LKA
10
Zart und von brodelnder Härte: Heisskalt im Wangener LKA Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Band Heisskalt hat am Dienstagabend im LKA/Longhorn gespielt. Bilder und Kritik von einem Konzert mit beeindruckend intensiven Momenten.

Es ist gleißend, fast schon transzendent. Immer wieder spielt sich Heisskalt frei beim Heimspiel der im LKA am Dienstagabend, verlässt herkömmliche Songstrukturen, versinkt in ihrem Wall aus tragisch-schönen Melodien und tonnenschweren Gitarren. In diesen Momenten verlässt die Band Raum und Zeit. Ist der schwerelose Kosmos ganz nah. Eine Minute schweben, bevor sie wieder spielend zusammenfindet und das Stück zu Ende bringt. Eine beeindruckende Kräfteschau.

 

Heisskalt ist heute eine andere Band. Ganz anders als die Band, die uns ab 2012 immer öfter in Stuttgart begegnet ist, die sich schnell vom Alternative-Rock-Geheimtipp zur Post-Hardcore-Macht wandelte – mit großen Festivalshows, TV-Shows, großer medialer Aufmerksamkeit. Die jahrelange Auszeit hat der Band sichtlich gut getan, die neue Konstellation aus dem Gründungstrio Mathias Bloech, Marius Bornmann, Philipp Koch und der neuen Bassistin Lola Schrode funktioniert hervorragend. Ihr Zusammenspiel ist von intimer Nähe und müheloser Wucht.

Heisskalt spielt sich alles vom Leib

Was damals manchmal gezwungen klang, geboren aus dem manischen Fiebertraum, als Rock’n’Roll-Band ganz groß zu werden, ruht heute in sich. Heisskalt hat sich neu gefunden und dem gut gefüllten LKA die neue Version der Band selbst um die Ohren gehauen. Erst letzten Dezember war die Band hier für ihr großes Comeback, seither ist das vierte Album „Vom Tun und Lassen“ erschienen. Es knüpft bewusst an an ihre frühen Werke, ist hypnotisch zart, wortgewaltig und immer wieder durchzogen von brodelnder Härte.

Genau wie ihr Konzert. Zwei Stunden lang spielt sich Heisskalt alles vom Leib, was man so durch den Alltag schleppt. Ängste und Zweifel, Frust und Zorn, kanalisiert in messerscharfe Lyrics. Mehr als einmal klingt das wie Casper, der eine Post-Rock-Band mit der reinigenden Durchschlagskraft einer Supernova frontet. Katharsis soll Musik ja oft sein. Für Band und begeistertes Publikum trifft das an diesem Abend auf jeden Fall zu.

Unsere Empfehlung für Sie

Das Comeback einer Band: Stuttgarts Post-Hardcore-Größe Heisskalt ist endlich zurück

Das Comeback einer Band Stuttgarts Post-Hardcore-Größe Heisskalt ist endlich zurück

Jahrelang gehören Heisskalt zur Speerspitze des deutschen Post-Hardcore – große Tourneen, riesige Festivals, Fernsehauftritte. 2019 geht die Sindelfinger Band für unbestimmte Zeit auseinander. Und steht jetzt kurz vor einem fulminanten Comeback.

Stuttgart hat ja immer schon ein besonderes Verhältnis zu seinen Bands gehabt. Wir hegen sie und pflegen sie, sind stolz auf sie wie Eltern, ziehen sie groß, zeigen sie stolz herum und haben manchmal ein ambivalentes Verhältnis, wenn wir sie ziehen lassen müssen. Wenn sie plötzlich auf eigenen Beinen stehen und herausgeschickt werden in die große weite Welt. Wir sind aber umso dankbarer, wenn sie dann doch mal wieder auf Kaffee und Kuchen vorbeischauen. Und bereiten ihnen dann einen fürstlichen Empfang.

Vor der Bühne spielt sich deshalb Bemerkenswertes ab: Das Publikum ist textsicher, singt ganz alte Songs wie „Dezemberluft“ ebenso mit wie Klassiker der Marke „Euphoria“ oder die neuen Stücke „Mit Worten und Granaten“ oder „Heim“. Es wogt, wandelt sich von einer wild springenden und tanzenden Menge in einen Moshpit und wieder zurück in andächtiges Schweigen. Bei der kurzen Pause am Ende des bewegenden Mementos „Gipfelkreuz“ kann man eine Stecknadel fallen hören, bevor die Band noch mal alles einreißt, eintaucht in einen wogenden Ozean aus reinigendem Lärm.

Heisskalt im LKA Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Bei „Nicht anders gewollt“ und „Alles gut“ lädt sich Heisskalt die Künstlerin Nikra von der gleichnamigen Supportband auf die Bühne ein. Gemeinsam ergießt sich ein beeindruckend schroffer Ausbruch aus Frustration und entfesselter Emotion in den Saal, der zwei Dinge klarmacht: Es ist sehr gut, dass Heisskalt zurück ist. Und wir alle sollten Nikra im Auge behalten.

Um kurz vor elf ist der reinigende Spuk vorbei. Dieses Spiel aus laut und leise, aus flirrenden Akkorden und zuckender Bewegung, aus dunkel und hell hat Heisskalt immer schon gut beherrscht. Bei dieser Show ist dieses Changieren zwischen zärtlicher Trauer und eruptivem Ausbruch von fast spiritueller Natur. Wie ein kräftiger Atem, der sich löst.

Weitere Themen

Als Roman des Jahres nominiert: Nava Ebrahimi, „Und Federn überall“: Leseglück im Schlachtbetrieb

Als Roman des Jahres nominiert Nava Ebrahimi, „Und Federn überall“: Leseglück im Schlachtbetrieb

Dort, wo man es nicht erwartet, auf einer Geflügelschlachterei im Emsland, spielt einer der schönsten Romane des Jahres: Nava Ebrahimis „Und Federn überall“.
Von Stefan Kister
Fantasy Filmfest im Metropol: Fünf fantastische Filmtipps für Stuttgart

Fantasy Filmfest im Metropol Fünf fantastische Filmtipps für Stuttgart

Das Metropol bietet von Mittwoch an Fantasy-, Science-Fiction-, Horror- und Thriller-Fans ein Zuhause: Welche Filme sollte man beim Fantasy Filmfest in Stuttgart nicht verpassen?
Von Swantje Kubillus
Wunschkonzerte im Freien 2026: Von Queen über Lady Gaga bis zu Soffie: Diese Konzerte wünschen wir uns 2026

Wunschkonzerte im Freien 2026 Von Queen über Lady Gaga bis zu Soffie: Diese Konzerte wünschen wir uns 2026

Die Open-Air-Saison 2025 endet. Für 2026 stehen derzeit in Stuttgart nur die Toten Hosen fest. Deshalb haben wir aufgeschrieben, welche Freiluftkonzerte wir uns im Sommer ’26 wünschen.
Von Nikolai B. Forstbauer, Frederik Herrmann, Katrin Maier-Sohn, Gunther Reinhardt, Elisabeth Remmert und Michael Werner
Art Alarm Stuttgart: Kay Kromeier: „Galerien sind im Kunstmarkt unverzichtbar“

Art Alarm Stuttgart Kay Kromeier: „Galerien sind im Kunstmarkt unverzichtbar“

Am 20. und 21. September öffnen 22 Stuttgarter Galerien die Türen. Welche Rolle spielen Galerien im Kunstmarkt? Kay Kromeier, Mitlenker der Galerie Schlichtenmaier, gibt Antworten. .
Von Nikolai B. Forstbauer
Jugendsprache: Das crazy: Drei Floskeln zum Checken fürs Jugendwort-Finale

Jugendsprache Das crazy: Drei Floskeln zum Checken fürs Jugendwort-Finale

Jugendsprache ändert sich rasant – und bleibt für Außenstehende oft ein Rätsel. Wer mitreden will, muss sich also updaten. Checkst du?
Schauspiel Stuttgart: Regisseurin Lucia Bihler eröffnet die Spielzeit

Schauspiel Stuttgart Regisseurin Lucia Bihler eröffnet die Spielzeit

Mit Thomas Melles „Die Welt im Rücken“, der Chronik seiner bipolaren Störung, eröffnet Regisseurin Lucia Bihler die Saison im Stuttgarter Schauspiel.
Von Roland Müller
„Polizeiruf“-Schauspieler: Horst Krause im Alter von 83 Jahren gestorben

„Polizeiruf“-Schauspieler Horst Krause im Alter von 83 Jahren gestorben

Der Schauspieler Horst Krause ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Krause war aus dem „Polizeiruf 110“ bekannt.
Supertramp-Sänger: Rick Davies stirbt im Alter von 81 Jahren

Supertramp-Sänger Rick Davies stirbt im Alter von 81 Jahren

Rick Davies ist tot. Der Sänger und Pianist von Supertramp starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.
Von Jörg Breithut
Was macht die Kunst?: Art Alarm: Startschuss mit Ministerin Olschowski in der Staatsgalerie

Was macht die Kunst? Art Alarm: Startschuss mit Ministerin Olschowski in der Staatsgalerie

Der Countdown läuft: Am 20. und 21. September ist Galerienrundgang in Stuttgart. Wer ist dabei? Und was sind die Höhepunkte? Unsere Tipps verkürzen das Warten.
Von Nikolai B. Forstbauer
Filmfestspiele in Venedig: Goldener Löwe für Jim Jarmusch: Melancholie statt politisches Statement

Filmfestspiele in Venedig Goldener Löwe für Jim Jarmusch: Melancholie statt politisches Statement

Mit „Father Mother Sister Brother“ hat die Jury des 82. Filmfestivals in Venedig eine zart-bescheidene Tragikomödie ausgezeichnet. Fehlte ihr der Mut für ein politisches Statement?
Von Patrick Heidmann
Weitere Artikel zu Pop Konzert Stuttgart Heisskalt
 