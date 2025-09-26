Konzert in Stuttgart „Den Rest kennt ihr ja“: So war’s bei Drangsal im Wizemann
Willkommen in der kunterbunten ADHS-Pop Welt des Max Gruber! Eindrücke vom Drangsal-Konzert am Donnerstag im WIzemann-Club in Stuttgart.
Max Gruber schaut rüber zu seinem Gitarristen: „Kannst du’s noch?“, fragt er. Der nickt und spielt nach kurzem Zögern eine verschnörkelte Akkordfolge. Gruber, der sich und seine Band auf der Bühne Drangsal nennt, singt: „Uh Baby, ich weiß doch gar nicht, wer ich bin!“ Doch gerade als man hineingefunden hat, in den Song, der „Escape Fantasy“ heißt, bricht dieser auch schon wieder ab: „Den Rest kennt ihr ja.“