Konzert in Stuttgart Der Mann, der Frank Noppers Job will: So war’s bei Julian Knoth im Merlin
Julian Knoth von der Band Die Nerven hat – begleitet von einem Streichterzett – und großartiges Konzert im Merlin in Stuttgart gegeben.
Julian Knoth von der Band Die Nerven hat – begleitet von einem Streichterzett – und großartiges Konzert im Merlin in Stuttgart gegeben.
Irgendwann an diesem Abend verwandelt sich Julian Knoth in einen schrulligen Alleinunterhalter: zu einem trashigen Discofox-Beat deutscht er Timmy Thomas’ „Why Can’t We Live Together?“ aus dem Jahr 1972 ein und macht daraus eine schüchterne Hymne, die für Diversität und Toleranz wirbt.