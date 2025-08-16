Konzert in Stuttgart Ehrfurcht und Experimente: So war’s bei den Wailers im Wizemann
The Wailers sind am Freitagabend in Stuttgart aufgetreten. Kritik, Fotos, Setlist und Backstage-Eindrücke von einem spannenden Reggae-Konzert im Wizemann.
Wo Palmen wachsen und die Sonne Jamaika nachahmt, läuft meistens irgendwo Bob Marleys Greatest-Hits-Album „Legend“, vor allem auf tropischen Inseln. Ob in der Karibik, in Afrika oder in Asien: meistens versucht sich abends die eine oder andere Coverband an den Lieder dieses Albums, die im Gegentakt von der Liebe und vom Aufbegehren handeln.