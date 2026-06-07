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Konzert in Stuttgart Giovanni Zarrella verschenkt Rosen auf dem Killesberg

Konzert in Stuttgart: Giovanni Zarrella verschenkt Rosen auf dem Killesberg
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Giovanni Zarrella, hier bei dem Konzert im Sommer 2025 auf dem Killesberg, blickt auf eine 25-jährige Karriere zurück. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der deutsch-italienische Schlagerstar aus Hechingen feierte eine ausgelassene Show und sang gemeinsam mit seinem Vater.

Ute und Katharina haben die größte Party auf dem Killesberg am Samstagabend denn sie haben Geburtstag und Giovanni Zarrella singt für sie. Der charmante Deutsch-Italiener ist einmal mehr mit seiner italienischen Sommernacht zu Gast im Höhenpark – er plaudert, er singt, er ist der Schlagerstar von nebenan und aus dem schönen Süden in einer Person.

 

Gäbe man ihnen nur genügend Zeit, gewiss würden alle Frauen auf dem Killesberg sich plötzlich darauf besinnen, dass sie ja Geburtstag haben. Manche von ihnen drängen so glühend der Bühne entgegen, dass die Security-Männer mit ihrer Beredsamkeit fast schon überfordert sind. Und als Giovanni Zarrella diese Bühne verlässt, um flink eine Runde durchs Publikum zu drehen, würden sie ihm alle gerne hinterhertanzen.

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Zarrella wird begleitet von großer Band, von Bass und E-Gitarre, Schlagzeug und Background-Sängerinnen, von einer Bläsergruppe mit Posaunistin, ganz in Weiß. Er denkt zurück, denn 25 Jahre sind vergangen, seitdem er bekannt wurde, als Sänger der Band Bro’Sis, hervorgegangen aus einem Casting für die TV-Show „Popstars“, das stattfand in Stuttgart. Längst schon hat Giovanni Zarrella seine eigene Fernsehshow, längst weiß jeder, dass dieser sehr sympathische Italiener in Hechingen geboren wurde, wo seine überaus stolzen Eltern bis heute eine Pizzeria betreiben. Giovanni erzählt davon, wie es ihn schon in jüngsten Jahren zur Bühne zog, welch große Rolle die Musik in seiner Familie spielte – und er begrüßt, der Höhepunkt des Abends, seinen Vater Bruno Zarrella auf der Bühne, um gemeinsam mit ihm zu singen. Da stehen sie und beginnen José Felicianos „Che Sera Sera“, ein Schicksalslied aus dem Jahr 1971.

Eine bestens ausverkaufte italienische Sommernacht

Giovanni Zarrellas italienische Sommernacht, wiederum bestens ausverkauft, ist ein stimmiger Mix aus Italo-Hits und italienisierten Hits. Der 48-Jährige erzählt von jenen Jahren, in denen er mit seiner Karriere rang, in denen er versuchte, sich als Solo-Künstler zu etablieren, sich auch zeitweise zurückzog. Er huldigt seinen großen Vorbildern Michael Jackson und Robbie Williams, singt „Billie Jean“, singt „Angels“, auf Italienisch, und der Killesberg schmilzt dahin.

Sehr früh am Abend schon präsentiert er seine Version von „Ohne dich“ der Münchener Freiheit. Er singt „Mama Maria“ von Ricci e Poveri und erzählt, dass er gerade in Vancouver gewesen sei, um ein neues Album aufzunehmen – „Mein Italian Songbook, mit der schönsten Musik Italiens“. Hit reiht sich an Hit. Es wird spät, Giovanni Zarrella ruft: „Bis Zehne dürfe mer, gell?“, und beginnt seine italienische Form eines Songs von Wolfgang Petry: „Dammi!“ – „Wahnsinn!“

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