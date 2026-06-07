Konzert in Stuttgart Giovanni Zarrella verschenkt Rosen auf dem Killesberg
Der deutsch-italienische Schlagerstar aus Hechingen feierte eine ausgelassene Show und sang gemeinsam mit seinem Vater.
Der deutsch-italienische Schlagerstar aus Hechingen feierte eine ausgelassene Show und sang gemeinsam mit seinem Vater.
Ute und Katharina haben die größte Party auf dem Killesberg am Samstagabend denn sie haben Geburtstag und Giovanni Zarrella singt für sie. Der charmante Deutsch-Italiener ist einmal mehr mit seiner italienischen Sommernacht zu Gast im Höhenpark – er plaudert, er singt, er ist der Schlagerstar von nebenan und aus dem schönen Süden in einer Person.