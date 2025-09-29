Die Kanadierin Diana Krall hat am Sonntagabend im Beethovensaal mit ihrer Stimme und virtuosen Kollegen begeistert. So schön ihr Programm auch ist, Neues hat sie nicht in petto.
29.09.2025 - 06:51 Uhr
Herzschmerz im Stuttgarter Herbst klingt weniger romantisch als der von Diana Krall besungene in New York. Und auch der Beethoven-Saal der Liederhalle ist weder ein intimer Jazzclub noch die pompöse Radio City Music Hall. Trotzdem kann man sich am Sonntagabend angesichts der rot-samtenen Bühnenaushänge und goldenen Licht-Muscheln an der Rampe in den altmodischen Chic eines nordamerikanischen Musiktempels versetzt fühlen.