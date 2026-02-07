Konzert in Stuttgart: Hol die Abrissbirne raus! So war’s bei Sex im Dunkeln im Werkstatthaus

Dass diese Stuttgarter Band ein bisschen anders ist als andere, merkt man schon an den Merchandiseartikeln, die sie nach ihrem Konzert am Freitagabend im Werkstatthaus in Stuttgart verkauft. Da gibt es nicht die üblichen T-Shirts oder CDs, sondern Selbstgedrucktes, Selbstgenähtes, Selbstgestricktes. Aber auch sonst musiziert diese Band lieber ungewöhnlich: Leona Efunas Bass hat fünf Saiten, Dario Volpps Gitarre sieben. Wer braucht schon ein Keyboard oder eine zweite Gitarre, wenn man Felicitas Kaiser an der Geige hat. Und Feli Utz drischt auf sein Schlagzeug ein, als gäb’ es kein Morgen – oder als wäre er der nächste Kevin Kuhn.