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  4. Howard Carpendale in der Schleyer-Halle: Tipps vom Altmeister

Konzert in Stuttgart Howard Carpendale in der Schleyer-Halle: Tipps vom Altmeister

Konzert in Stuttgart: Howard Carpendale in der Schleyer-Halle: Tipps vom Altmeister
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Mit vornehmer Zurückhaltung im Mittelpunkt: Howard Carpendale Foto: Ferdinando Iannone

Der Schlagerstar aus Südafrika ist auf Abschiedstour: 8000 treue Fans summen mit ihm die wohlbekannten Melodien.

Howard Carpendale ist heute vielleicht jener deutsche Schlagersänger, der sich am längsten auf den großen Bühnen gehalten hat, ein letzter Botschafter aus der Blütezeit des Genres. Als Roland Kaiser die Bühne betrat war Carpendale längst da, lehnte in der ZDF-Hitparade am weißen Geländer, lächelte ins Publikum und sang „Deine Spuren im Sand“ – 1975 war das, vor 51 Jahren. Er liebt es immer noch, auf der Bühne zu stehen, das zeigt sich am Mittwochabend in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, und nicht wenige schätzen das, erinnern sich an den Mann, dessen größte Hits ein Leben alt sind, der sich bis heute mit stoischem Charme behauptet.

 

Howard Carpendale pflegt seinen Stil, pflegt seinen Humor, er gibt sich aufgeschlossen der jüngeren Musik gegenüber und gibt alten Hits gerne einen neuen, flotten Anstrich. Er scherzt, erwähnt doch irgendwie den runden Geburtstag, der jüngst erst die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihn lenkte –Carpendale wurde 80, am 14. Januar –und sagt von sich selbst viel lieber, dass er nun 4000 Wochen alt sei, was ihn natürlich ein klein wenig jünger macht.

Anekdoten und Lieder: Howard Carpendale in der Schleyer-Halle Foto: Ferdinando Iannone

Mit all seiner vornehmen Zurückhaltung steht Howard Carpendale doch ganz im Mittelpunkt seiner Show. Er tritt auf mit großer Begleitung – gewiss ein Dutzend Musikerinnen und Musiker bevölkern seine Bühne, Bläser sind dabei, eine breit aufgestellte Band, Backgroundsänger. Zu Beginn treten sie alle gemeinsam vor, dann gruppieren sie sich im Halbkreis um den Sänger, der auf einem Barhocker Platz nimmt, Mikrofonständer in Greifweite, und einen Abend lang Anekdoten und Lieder aufeinander folgen lässt. Schon der Auftakt setzt ein Zeichen: Lange spielt die Band das Stück „Let’s do it again“, ehe Carpendale einsteigt – „Ist ein Leben genug“ heißt dann der zweite Titel des Abends, er singt: „Komm, wir drehn die Sanduhr einfach um / dann sind wir alle wieder jung.“

Hommage an Udo Jürgens

Die großen Hits des Howard Carpendale, sämtlich Cover-Versionen fremdsprachiger Titel, fehlen nicht im Programm. Früh am Abend singt er „Fremde oder Freunde“, versehen mit einem Solo des Posaunisten, später dann, in einer sehr rockigen Version, „Tür an Tür mit Alice“. Aus der Pause kehrt er zurück mit „Hello again“, ganz beiläufig hinterlässt er seine „Spuren im Sand“. Für einen Teil des Konzertes schart er einen kleineren Kreis seiner Musiker mit akustischen Instrumenten um sich.

„Let’s do it again“ von 2023 war das letzte Album Carpendales, das neue Stücke enthielt – er singt einige von ihnen, singt viele Lieder, die im Laufe vieler Jahre entstanden und geringere Bekanntheit erreichten, singt seine persönliche Hommage an den 2014 verstorbenen Udo Jürgens – „Ich war noch niemals in New York“ mit neuem Text, als Collage vieler Zeilen auch, die sich in den Songs dieses Kollegen finden. Er holt Wayne Carpendale, seinen Sohn aus erster Ehe, auf die Bühne, um mit ihm zu singen und zu schäkern, und er plaudert. Carpendale senior, zum zweiten Mal verheiratet, reißt manch einen Witz, erstaunlich bissig, aber nicht uncharmant. Und er gibt den Männern unter seinen Zuhörern gerne altväterlichen Rat: „Nehmt Aftershave. Das mögen die Frauen.“

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„Meine Abschiedstournee“ hat Carpendale seine Konzerte des Jahres 2026 genannt, seit dem 12. März ist er unterwegs. Es sei die 25 Tour seiner Karriere, er staunt: „Ich hätte in diesem Alter nicht erwartet, dass noch so viele Menschen zu meinen Konzerten kommen.“ Auch wenn die Zeit der Tourneen für ihn nun vorbei ist – Howard Carpendale macht seinen Fans ein Versprechen: „Solange ich gesund bin werde ich auf der Bühne stehen und für euch singen.“ In Stuttgart war er häufig schon und hat trotz alledem erst jetzt ein Wort gelernt, von dem er denkt, dass es ein Stuttgarter Wort sei: „Muggeseggele“. Er tut sich sehr schwer mit der Aussprache und er weiß auch nicht recht was soll es bedeuten – nur, dass es sich um eine sehr kleine Mengenangabe handeln muss.

Howard Carpendale singt Ben E. Kings „Stand by me“, singt Ronan Keating und ein Stück der Münchner Italo-Showband Roy Bianco & the Abbrunzati Boys. Wieder stimmen 8000 textsicher Fans mit ihm ein – „…dann geht doch“ heißt das Stück, im August 1978 sang Carpendale es zum ersten Mal. Der Schleyerhallen-Chor summt – und „Howie“, wer hätte das gedacht, geht nicht, ohne seinen Freunden ein letztes Mal „Ti amo“ zuzurufen.

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