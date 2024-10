In den Sommer träumen: So war’s bei den Rikas im Wizemann

Konzert in Stuttgart

Die Rikas feiern in Stuttgart mit sonnigem Funk und Soul und harmonischem Sound ihr bislang größtes Konzert. Kritik und Bilder vom Heimspiel im Wizemann.

Swantje Kubillus 26.10.2024 - 10:02 Uhr

Die locker-leichten Tage am Meer liegen Ende Oktober zunehmend in der Ferne. Wenn die Sehnsucht danach wächst, empfiehlt sich der Besuch eines Konzerts der Rikas. Mit sonnigem Surf- und Indie-Pop-Sound entführt es einen zurück zu dem Gefühl, im offenen Cadillac durchs weite Land zu fahren. Umso mehr besonders ist es dann, wenn es ein Heimspiel ist, das die Band, die aus Korntal-Münchingen stammt, am Freitagabend ins Wizemann bringt.