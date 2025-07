Vor dem Konzert in Stuttgart appellieren Iron Maiden bei Fans für die Einschränkung der Smartphone-Nutzung. Bob Dylan weiß indes, wie man die filmenden Telefone loswird. Zumindest fast.

Michael Werner 23.07.2025 - 11:00 Uhr

Als die Band Iron Maiden vor 50 Jahren gegründet wurde, klangen Smartphones wie Science Fiction. Wenn von Störungen bei Konzerten die Rede war, waren eher Raufereien gemeint, als die damals verwegene Vorstellung, Fans könnten eine Show überwiegend filmend mit dazu befähigten Telefonen erleben. Es verwundert also nicht, dass die Band auf ihrer aktuellen Jubiläumstournee, die sie am Samstag nach Stuttgart führt, keine Lust auf vielhändiges Silmultanfilmen aus dem Publikum hat: Iron Maiden fordern die Fans auf, die Nutzung von Telefonkameras während der „Run For Your Lives“-Tour stark einzuschränken.