Betörende Großstadtpoesie zwischen Chanson und Postpunk: Die Band Isolation ist am Montag in Stuttgart aufgetreten: Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert im Wizemann.

Als die Mitglieder der Band Isolation Berlin zurück auf die Bühne kommen, um noch ein paar Zugaben zu spielen, kündigt Sänger Tobias Bamborschke an, dass jetzt eine Lied über die Liebe dran sei. „Ich hoffe, es geht euch genauso ans Herz, wie es mir ans Herz geht“, sagt er. Dann folgt der Song „Ich hasse dich“. In der zartbitteren Welt von Isolation Berlin ist das kein Widerspruch – und das Stück ist nicht etwa ein gemeines Punkrock-Anti-Liebeslied, sondern die rund 250 Besucher bekommen den verzweifelter Hilferuf eines Menschen zu hören, der sich Hals über Kopf verliebt hat, ohne zu wissen, worauf er sich einlässt.

Ein Abend voller kaputter Lovesongs

Kaputte Lovesongs wie diesen bekommt man bei dem Konzert im Wizemann-Club viele zu hören. Man begegnet anderthalb Stunden lang still Verzweifelnden, die am Pfandflaschenautomaten herumlungern („Serotonin“), Verlorenen, die mit trüben Blick Zügen hinterherschauen und sich vor dem neuen Tag fürchten („Antimaterie“) – und immer wieder einem lyrischen Ich, das vom Abgestumpftsein erzählt („Kicks“) und seine Depressionen grandios in matten Farben ausmalt.

Von gebrochenen Herzen und der Gier nach Betäubung

Tobias Bamborschke zählt zu den großartigsten Poplyrikern im deutschsprachigen Raum, und mit seiner Band übersetzt er das Leiden an der urbanen Tristesse in schwermütige, sperrige, schöne Songs, in denen es um Schuld und Sühne und Einsamkeit, um gebrochene Herzen und verlorene Bohème-Existenzen, um die Gier nach Drogen und Betäubung oder um Todessehnsucht geht. Bei dem Auftritt trifft störrischer Postpunk („Meine Damen und Herren“) auf torkelnde Walzer („Isolation Berlin“), twistender Schrammelpop („Alles grau“) auf zickigen New Wave („Electronic Babies“)

Von Männern, die sonntags Gläser anstarren

Und immer wieder zaubert die Band wehmütige Chansons aus dem Nichts hervor, die Sven Regener und Element of Crime nicht besser hätten hinbekommen können. Etwa „Herz aus Stein“, das als letzte Zugabe dran ist, oder das bittersüße „Liebe tut gut“, in dem Bamborschke von den traurigsten Männern der Stadt erzählt, die sonntags in der Kneipe die Gläser anstarren: „Du kannst es mir glauben, ich war letztens da/Ich hab’ sie geseh’n/Denn ich war einer/Einer von ihn’n.“

Isolation Berlin: Setlist in Stuttgart