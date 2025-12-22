Popsängerin Ayliva bespielt kurz vor Weihnachten an drei Terminen die Schleyerhalle. Wir haben am ersten Konzertabend mit Fans gesprochen.

Schon vor dem Konzert ist die Stimmung am Sonntagabend gigantisch. Lange Schlange bilden sich rund um die Schleyerhalle und alle wollen rein und ihr Idol sehen: Mütter mit Töchtern, Freunde und Freundinnen, Familien. Viele Fans haben sich Ayliva-gemäß schick gemacht und tragen die Farben Weiß, Schwarz, Rot, nach denen auch die Alben der Sängerin benannt sind („Weißes Herz“, „Schwarzes Herz“, „In Liebe“, das für Rot steht). Einige haben sich die Haare zu Space-Buns gedreht, wie sie die Sängerin mit langem blondem Haar selbst auch trägt.

Und worauf freuen sich die Fans jetzt am meisten? Für euch haben wir vor und nach dem Konzert am ersten Abend mit ihnen gesprochen und Eindrücke gesammelt: Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, Schleifen im Haar oder sich beim Live-Auftritt auf den Lieblingssong freuen – Ayliva macht alle happy.

Noah Ganz (23), Mina Khaleel (22) und Hannes Streim (22) aus Stuttgart. Foto: Swantje Kubillus

Wir freuen uns schon sehr auf das Konzert“, sagen die drei Freunde Noah Ganz (23), Mina Khaleel (22) und Hannes Streim (22) aus Stuttgart. Vor allem Hannes ist großer ein Ayliva-Fan, erzählen sie. Ihm würden die Live-Auftritte der Sängerin am besten gefallen. Die Konzertkarten waren ein Geschenk zum Geburtstag von Noah und Mina.

Luna Hergotic (23) und ihre Nichte Alessia Zappala (15). Foto: Swantje Kubillus

Luna Hergotic (23) und ihre Nichte Alessia Zappala (15) haben sich passend zu Aylivas “Schwarzes Herz“-Album für das Konzert mit Schleifen und in Schwarz schick gemacht. „Mit ihrer Stimme spricht uns Ayliva einfach aus der Seele“, sagen sie.

Asena Yilmaz (29), Özlem Siucmez (38) und Gülsah Suicmez (28) (v. l.) aus Stuttgart Foto: Swantje Kubillus

Asena Yilmaz (29), Özlem Siucmez (38) und Gülsah Suicmez (28) aus Stuttgart sind zum dritten Mal auf einem Ayliva-Konzert. Sie verfolgen die Karriere der Sängerin schon seit sie auf TikTok angefangen hat. Ihr Lieblingslied ist „Marie“, auf das sie sich schon freuen.

Die Schwestern Nadine (25) und Michelle Kratky (29). Foto: Swantje Kubillus

Die Schwestern Nadine (25) und Michelle Kratky (29) sind für das Konzert aus Günzburg angereist. Ihnen gefällt, dass sie bei den Songs einfach ihre Emotionen rauslassen und laut im Auto mitsingen können.

Kay Janzer (48), Elise Burkard (10) und Denise Rossi (35). Foto: Swantje Kubillus

Man kann es sich fast denken: Nach dem Konzert sind alle beseelt. So geht es auch Kay Janzer (48), Elise Burkard (10) und Denise Rossi (35). Es war sehr gut, sagen sie, auch wenn von den Dreien wohl Elise die Drahtzieherin war. Für sie war das Konzert ein Weihnachtsgeschenk und die anderen haben sich überreden lassen. „Beifahrer“ war für Elise der beste Song des Abends.

Und so leert sich gegen 22 Uhr nach und nach die Halle, die Bühne bleibt für die Shows der nächsten Tage stehen, wo wieder Tausende zusammen feiern werden. Die Fans, das wird man sehen können, lieben es zu Tanzen und zu Lachen, einer ruft vielleicht mal „Ich liebe dich, Ayliva“ – und alle lassen sich inspirieren von der gefühlvollen Pop-Prinzessin.