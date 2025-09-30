 
Konzert in Stuttgart Seine Stimme schlägt Schneisen: So war's bei Graham Nash in der Liederhalle

Seine Stimme schlägt immer noch Schneisen: Graham Nash im Beethovensaal Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Graham Nash ist am Montagabend mit seiner Band im Beethovensaal der Liederhalle aufgetreten. Kritik, Setlist und Bilder von einem sehr dynamischen Konzert.

Konzerte, bei denen Künstler ehemalige Partner herbeisehnen, derer sie verlustig gegangen sind, verdienen eine eigene Kategorie: Joan Baez hat phasenweise Bob Dylan herbeizustänkern versucht, Wolfgang Niedecken suhlt sich immer noch in Klaus „Major“ Heusers Gitarrenriffs, und dann ist da noch Graham Nash. Er macht in Stuttgart deutlich, dass er die Zeit mit Joni Mitchell für die wichtigsten seiner 83 Jahre hält. Er besingt in „I Used to Be a King“ mit sehnender Sanftheit den Schmerz, den ihm ihr Weggang zugefügt hat, er zelebriert in „Our House“ schwelgerisch die Harmonie des wohlhabenden Popstar-Paares mit Kamin und Blumenvase. Er covert Joni Mitchells Festival- und Friedenshymne „Woodstock“ auf entschlossen krachlederne Weise, und er juchzt den 1000 Zuschauern im Beethovensaal zu: „Sind wir nicht alle glücklich, dass Joni Mitchell noch lebt – und dass sie noch schreibt und singt?“

 

Joni Mitchell verließ Graham Nash nach zwei Jahren schon 1970. Sie gilt als Solitär, als Jahrhunderterscheinung der Songwriter-Gilde, wohingegen Graham Nash als Letztgenannter im Folktrio mit David Crosby und Steven Stills (CSN) von sich reden machte, zu dem sich zwischenzeitlich Neil Young gesellte (CSNY). Aber man darf sich nicht täuschen: Hingebungsvolles Schwelgen im Gestern hält den Amerikaner mit britischen Wurzeln nicht davon ab, engagiert am Heute teilzunehmen. Bald nach seinem brav countryhaft geschrubbten Auftakt mit „Wasted on the Way“ kritisiert er in seiner Ansage zu „Military Madness“ Israels Krieg in Gaza, „der meiner Meinung nach ein totaler Völkermord gegen das palästinensische Volk ist“, sagt er.

Graham Nash bringt exquisite Musiker mit

Der Teil der Gegenwart, die sich bei Graham Nash nicht in Empörung manifestiert, scheint direkt in geradezu kindliche Freude an der Schönheit der Musik zu fließen. Zum ersten Mal offenbart sich an diesem Abend die volle Bandbreite seiner Klangverliebtheit in „Right Between the Eyes“: In diesem Lied spielt zunächst Todd Caldwell ein psychedelisches Keyboard-Solo, dann verlustiert sich Adam Minkoff am Bass, anschließend liebkost Zach Djanikian solistisch seine Mandoline, ehe Graham Nash den Instrumentalpart mit einem in glänzenden Mundharmonika-Solo beschließt. Überhaupt Minkoff und Djanikian: Der erste schafft es, in den härteren Nummern Schlagzeug und Bass gleichzeitig zu bedienen. Der zweite spielt auch hinreißend Saxofon. Und beide unterstützen ihren Chef mit Vokalharmonien ähnlich anmutiger Eleganz wie im Satzgesang, der das Trio Crosby, Stills and Nash vor mehr als 50 Jahren unverwechselbar und berühmt gemacht hat.

Unsere Empfehlung für Sie

Musikikone Graham Nash: Herr Nash, wann haben Sie zuletzt geweint?

Musikikone Graham Nash Herr Nash, wann haben Sie zuletzt geweint?

Er war bei den Hollies, dann Teil der Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young. Musikikone Graham Nash im Interview über Liebe, Hoffnung und seine Angst vor Donald Trump.

„Ich habe immer einfache Lieder schreiben wollen“, sagt Graham Nash in Stuttgart. Das ist ihm gelungen, und auch im Beethovensaal sind es weder spektakuläre Songarchitekturen noch lyrische Sensationen, die Spannung erzeugen: Graham Nash ist immer der Meister der dynamischen Bandbreite gewesen, der filigrane Folkgebilde und kernige Rocksongs mit der gleichen Genauigkeit als Facetten seines Fühlens ausweist. Während ihm in lauten Liedern wie „Immigration Man“ seine hohe, durchdringende Stimme immer noch Schneisen schlägt, stößt sie in Zartheitsbekundungen wie „Better Days“ in wenigen Augenblicken seines 105-minütigen Konzerts an natürliche Obergrenzen.

Aber Graham Nash ist kein Mann der Kompromisse, sondern eher einer, der nötigenfalls Trampelpfade anlegt, um zum Kunstgenuss zu gelangen: „Ich muss das nächste Lied ein bisschen erklären“, sagt er einmal, „andernfalls könntet Ihr denken, dass es nervt.“ Dann gibt er „Cathedral“, „Just a Song Before I Go“ und „Our House“, ehe die vier Sitzmusiker aufstehen, ihr Verschwinden nur andeuten, wieder Platz nehmen und ihre Zugaben spielen. Jemand dreht dabei die Lautstärke auf, obwohl das nicht nötig wäre, denn Graham Nash, eine Art musikalisches Perpetuum mobile, strotzt nun vor jener rohen Energie, die so vielschichtige Musikerinnen wie Joni Mitchell manchmal als etwas anstrengend empfinden.

Graham Nashs Setlist in Stuttgart

1. Wasted on the Way

2. Marrakesh Express

3. Military Madness

4. I Used to Be a King

5. Right Between the Eyes

6. Bus Stop

7. Immigration Man

8. Over the Wall

9. Better Days

10. Love the One You’re With

11. Simple Man

12. Love of Mine

13. Southbound Train

14. Cathedral

15. Just a Song Before I Go

16. Our House

17. Teach Your Children

18. Find the Cost of Freedom

19. Woodstock

20. Suite: Judy Blue Eyes

