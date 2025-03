So war es bei Dendemann im Wizemann

Konzert in Stuttgart

Dendemann ist zurück. Mit Rap-Klassikern und einer neuen Single verzauberte der Hip-Hop-Veteran sein Stuttgarter Publikum.

Carina Kriebernig 30.03.2025 - 10:24 Uhr

„Gut seht ihr aus, so junggeblieben!“ Mit solchen bittersüßen Komplimenten eröffnet Dendemann am Samstagabend seine Show im pickepackevollen Wizemann, wo alle jenseits der 40 schon gespannt auf den Rapper aus dem Norden warten. Bevor er loslegt, kommt gleich der nächste liebgemeinte Seitenhieb des 50-jährigen Rappers, der seine Altersgenossen warnt, dass es gleich ein wenig abgehen wird. Sein Stuttgarter Publikum kann es kaum erwarten.