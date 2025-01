Am Freitagabend hat Maite Kelly das Stuttgarter Publikum begeistert. Im Gepäck ihrer „Nur Liebe“-Tour hatte die Schlagersängerin auch Songs von ihrem neuen Album „Liebe XXL“, das an diesem Tag veröffentlicht wurde. Konzertkritik und Setlist.

Eigentlich hatten sie sich bereits verabschiedet, doch die Rufe des Publikums haben sie nochmals auf die Bühne geholt. Bei der allerletzten Zugabe bleibt die Band hinter der Bühne. Maite Kelly und David Sommer, der auf der „Nur Liebe“-Tour im Vorprogramm auftritt, singen zu zweit und nur von einer Gitarre begleitet „Mann an der Geige“. Ein Lied, das kaum älter als acht Wochen ist, und das sie gemeinsam bei Maite in der Küche zwischen Pasta und Wein geschrieben haben. Es ist ein Song von ihrem neuen Album, das am Tag des Stuttgart-Konzerts veröffentlicht wurde, „Liebe XXL“, so der Titel.

Publikum singt mit

Als Maite Kelly um 20 Uhr auf die Bühne kommt, dauert es nur wenige Sekunden bis sie das Publikum ganz in ihren Bann zieht. Allerdings ist beim ersten Song „Es ist einfach passiert“ das Licht scheinbar nicht richtig eingestellt und auf den Videoscreens erscheinen Maites Gesicht und Haare in einem irritierenden Blau. Egal, der Stimmung in der vollen Porsche-Arena kann das nichts anhaben. Gute Stimmung erlebt man bei Konzerten oft, doch am Freitagabend geht durch die Halle ein wahres Stimmungsfeuerwerk. Die Fans singen laut mit, die Stühle werden schon bald überflüssig und das Publikum bejubelt die 45-jährige Sängerin immer wieder.

Es ist schwer zu sagen, welcher Song beim Publikum an diesem Abend am besten ankommt. Als sie bei „Das tut sich doch keiner freiwillig an“ mitten in im Publikum steht, singt sie zwischen ihren Fans, die sie auf diese Weise ganz nah erleben können. „Heute Nacht für immer“ singen alle in einer vorübergehenden Dauerschleife mit. Und plötzlich erscheinen Chatnachrichten zwischen Maite und Roland Kaiser auf dem Screen. Alle wissen sofort um was es geht. Maite wartet nicht lange: „Seid ihr bereit für Roland?“ Was für eine Frage! Einige dürften schon den ganzen Abend lang auf diesen Moment gewartet haben. Der Song, er hatte vor einigen Tagen sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert, ist mittlerweile zum Kult avanciert und das Duett mit Roland Kaiser ein Muss in ihren Konzerten. Allerdings, Roland Kaiser ist nicht anwesend, und das Publikum muss seinen Part übernehmen.

Singt auf dem Klavier

Maite spricht viel an diesem Abend, erklärt wer der Mann mit der Kamera ist, der die ganze Zeit auf der Bühne umherläuft: ein Videofilmer, sie müsse mithalten, TikTok und so. Sie zeigt ein Foto ihrer vier Töchter und scherzt „ich weiß, dass es zwischen uns bleibt“, wird dann aber ernst, als sie von ihren Ängsten als Mutter spricht. Bei ihrem Team bedankt sie sich, indem sie ihnen das Lied „Held“ an diesem Abend widmet. Selbstironisch hingegen sinniert sie darüber, wie sie es sich wünscht, sich auf einem Klavier zu rekeln, aber ihr wurde davon abgeraten, denn das Piano könnte zusammenkrachen. Doch ihre Tochter hätte gesagt „Mach doch! Bei dir in den Konzerten ist es doch eine Arschloch-freie Zone“. Und schon hat Maite ihren Moment auf dem Klavier und singt dabei „Du Schuft“.

War der erste Teil des Konzerts lebhaft, schwungvoll und energiegeladen, die Kostüme alle weiß. So ist die Musik nach der Pause zunächst ruhiger und dramatischer, wie „Es war noch nie so schön“ oder „Stars Fall From Heaven“, ein Lied, das sie im Alter von 17 geschrieben hatte, und die Farbe der Kostüme ist nun Schwarz.

Voller Energie

Eigentlich ist es nicht notwendig zu erwähnen, dass Maite die Folk-Pop-Musik der Kelly Family längst hinter sich gelassen hat und heute mit Schlagern supererfolgreich ist. Doch ihre stimmliche Leistung und die Natürlichkeit bei ihren Auftritten zeugen davon, dass sie in den 90ern als Teil der Kelly Family zum Superstar wurde. Seit rund 40 Jahren steht sie auf der Bühne und ist durch und durch Profi.

Und am Ende, als es vorbei ist, wirkt Maite Kelly als könnte sie gleich im Anschluss nochmals ein zweistündiges Konzert geben. Die Energie, die sie immer wieder selbst gerne besingt, scheint sie auch in sich zu haben.

Setlist

•Es ist einfach passiert

•Einfach hello

•Wer lieben will, muss fühlen (Liebe XXL)

•Keine Angst

•Du Schuft

•Ich steh dazu

•Die Liebe siegt sowieso

•Einmal im Jahr (Liebe XXL)

•Held

•Ich sing‘ meine Lieder (Liebe XXL)

•Es ist noch nicht vorbei

•Sieben Leben für dich

•Liebe lohnt sich

•Es war noch nie so schön

•Mit Liebe geht das (Liebe XXL)

•Flieg mit mir (Liebe XXL)

•Stars Fall From Heaven

•If Tomorrow Never Comes

•Purple Rain

•Heute Nacht für immer

•Das tut sich doch keiner freiwillig an (Liebe XXL)

•Warum hast du nicht nein gesagt

•Ich brauch einen Mann

•Der Mann an der Geige (Liebe XXL)