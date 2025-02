So war’s bei Toto in der Porsche-Arena

„Africa“, „Hold The Line“ und „Rosanne“: Die Westcoast-Rock-Perfektionisten Toto sind am Dienstagabend in Stuttgart aufgetreten. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Porsche-Arena.

Gunther Reinhardt 18.02.2025 - 22:59 Uhr

Zum hämmernden Klavier von „Hold The Line“ verraten sie, dass Liebende manchmal Geduld brauchen. Zum pfiffigen Groove von „Rosanna“ schwärmen Steve Lukather und Joseph Williams abwechselnd von dieser Frau, bei der sich Fans immer noch darüber streiten, ob sich hinter dem Song die Schauspielerin Rosanna Arquette verbirgt, die damals mit Toto-Keyboarder Steve Porcaro zusammen war. Zum feinen Geflecht aus Percussion und Synthesizern in „Africa“ begibt sich in der Serengeti auf Sinnsuche. Toto haben am Dienstagabend mit ihrer „The Dogz Of Oz“-Tour Station in der fast ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart Halt gemacht.