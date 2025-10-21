Konzert in Stuttgart So war’s bei Von Wegen Lisbeth im Wizemann
Montagabend tanzen? Das geht mit der Berliner Band Von Wegen Lisbeth. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert im Wizemann.
„Elon Musk kommt nicht ins Berghain“ – so heißt es in einem Song der Band Von Wegen Lisbeth. Ins Wizemann will er wohl nicht. Dafür zieht es viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter an diesem Abend in die Eventlocation, um die Berliner Indie-Pop-Band live zu erleben.