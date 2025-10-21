 
Konzert in Stuttgart So war's bei Von Wegen Lisbeth im Wizemann

Die Bandmitglieder der Band Von Wegen Lisbeth kennen sich bereits aus der Schulzeit. Foto: Lea Greub

Montagabend tanzen? Das geht mit der Berliner Band Von Wegen Lisbeth. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert im Wizemann.

Katrin Maier-Sohn

Elon Musk kommt nicht ins Berghain“ – so heißt es in einem Song der Band Von Wegen Lisbeth. Ins Wizemann will er wohl nicht. Dafür zieht es viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter an diesem Abend in die Eventlocation, um die Berliner Indie-Pop-Band live zu erleben.

 

In Zeiten, in denen sich Künstlerinnen und Künstler ständig neu erfinden müssen, um relevant zu bleiben, wirkt die Band fast schon erfrischend konstant. Seit über zehn Jahren stehen Von Wegen Lisbeth für ironische Texte, den experimentellen Einsatz von Instrumenten und eine Mischung aus elektronischen und traditionellen Indie-Pop-Elementen.

Fast schon vorhersehbar, könnte man meinen, wird da der Auftritt im Wizemann. Doch als der Montagabend dann da ist und die Band um 21 Uhr die Bühne betritt, ist vorhersehbar eindeutig das falsche Wort, um die losgelöste und energiegeladene Stimmung im Saal zu beschreiben.

Das Konzert im Wizemann ist ausverkauft

Das Konzert im Rahmen der Supercolor Tour ist ausverkauft. Der Saal ist bis auf den letzten Stehplatz gefüllt, die Zuhörer sind mittlerweile eher Mitte 30, eben mit der Band gealtert. Los geht es mit dem Lied „Westkreuz“ und alle singen mit: „Doch der Fahrstuhl am Westkreuz riecht noch immer nach Pisse. Und du weißt nicht, wie doll ich dich vermisse“. Über der Band schwebt eine silber-metallische Kugel. Ein bisschen wie ein Mond oder wie ein runder Spiegel, der die Lichter auf der Bühne reflektiert.

