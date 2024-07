Der Regen hat am Dienstagabend ein Einsehen: Pünktlich um sechs Uhr lässt er nach und sogar ein paar Sonnenstrahlen schafften es zwischen den grauen Wolken hindurch, bevor das Konzert der Sportfreunde Stiller startet.

Schnell entsteht die typische Festivalatmosphäre der Freilichtbühne Killesberg: Der Geruch von Pommes und Bratwürstchen hängt in der Luft, Freunde haben sich verabredet, die Zeit reicht noch für einen Plausch. Zahlreiche Kinder sind mitgekommen, laufen gut gelaunt hin und her. Schließlich ist am Mittwoch der letzte Schultag vor den Sommerferien, also kann man auch mit zehn Jahren auf ein Konzert gehen. Irgendwann an diesem Abend wird man sich fragen, wer mehr Spaß hat die Eltern oder die Kinder. Die Sporits scheinen alle Altersstufen gleichermaßen zu begeistern.

Immer noch viel Humor

Nach dem Auftritt des Support Acts Telquist folgt ein kurzer Umbau und dann starten die Sportfreunde ihr Konzert mit „Ibrahimović“, einem Song von ihrem letzten und achten Album „Jeder nur ein X“ aus dem Jahr 2022. Es wurde damals von den Fans sehnsüchtig erwartet, da überhaupt nicht klar war, ob es jemals kommen würde. Schließlich hatte die Indie-Band eine jahrelange Pause eingelegt.

Noch bevor der Song zu Ende ist, hat das Trio das Stuttgarter Publikum in seinen Bann gezogen. Sie haben immer noch die gleiche Bühnenpräsenz, sind immer noch die sympathischen und witzigen Musiker, als die man sie kennt. Acht Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal in der Freilichtbühne aufgetreten waren. Das war, bevor es zwischen den Bandmitgliedern gekracht hatte, erinnert sich Peter Brugger, der auch an diesem Abend seine ikonische Plastikschirmmütze trägt. Aber sie würden nicht nur die mehrjährige Pause mit Stuttgart in Verbindung bringen auch den Wiederbeginn der Band, da sie in Stuttgart wieder ihr erstes Tour-Konzert gaben.

Kompliment darf nicht fehlen

Wer die Band an diesem Dienstagabend live sieht, wie sie das Publikum der Freilichtbühne mitreißt, glaubt nicht, dass es jemals eine Pause gab. Nach 2023 gehen sie mit „Jeder nur ein X“ erneut auf Tour, singen zahlreiche Hits, die in den 28 Jahren der Bandgeschichte entstanden sind, wie „Applaus, Applaus“, „Ein Kompliment“, „Hymne auf dich“, und Rüdiger Linhof, Rüde, wandelt „New York, Rio, Rosenheim“ kurzerhand in „New York, Rio, Stuttgart“ ab. Die Drei haben weiterhin Humor und diese gesunde Portion Selbstironie. Wie unkompliziert sie sind, wird deutlich als Peter Brugger sich bei „Ich, Roque“ unter die Fans mischt, obwohl der Regen wieder eingesetzt hat.

Als die ersten Takte von „Ein Kompliment“, einem Song von 2002 und einem ihrer größten Hits ertönen, geht ein Freudensturm durch die Menge – alle wissen was jetzt kommt. Die Leute jubeln, pfeifen, rufen, tanzen auf dem Rückweg vom Getränkestand. „Jetzt seid ihr dran“, ruft Peter Brugger und alle singen: „Ich wollte dir nur mal eben sagen / dass du das Größte für mich bist / und sichergehen / ob du dasselbe für mich fühlst“, aber er will mehr hören: „Jetzt noch mal volle Pulle“, ruft er in die Menge. Die Party ist in vollem Gange.

Zwei Zugaben und eine Erklärung

Nach 17 Songs wollen sie sich verabschieden. Nichts da, denken sich die Fans und rufen sie mit lauten Zugabe-Rufen zurück. Das Konzert ist vollgepackt mit guter Laune und so singen sie vier Zugaben. Auch das Lied „Du bist eine Bank“, über Sprüche, die auf Parkbänken stehen. Brugger nutzt die Gelegenheit, um den Leuten zuzurufen, an die Demokratie zu glauben.

Nach der vierten Zugabe „Auf der guten Seite“ soll eigentlich Schluss sein, der Regen ist auch wieder stärker, doch der kann die Stimmung nicht mehr verderben und die Sportfreunde lassen sich breitschlagen „Candlelight und Hardcore“ und „Fast wie von selbst“ setzen sie noch drauf und rufen ihren Fans zum Schluss noch zu: „Passt auf euch auf!“

Die Zeit verging so schnell, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer weitermachen wollten. Es ist bereits endgültig vorbei als ein paar Fans noch ein „Wir lieben euch!“ in Richtung Bühne rufen.

Aber warum überhaupt hatten die Sportfreunde das Konzert im Juni abgesagt? Die Erklärung dafür liefert Flo direkt zu Beginn höchstpersönlich und warnt davor, es ihm gleich zu tun und Dinge zu essen, die zu lange in der Sonne liegen. Zum Glück schein er wieder ganz der Alte zu sein.

Setlist

•Ibrahimović

•Im Namen der Freundschaft

•Frühling

•Komm schon

•Applaus, Applaus

•Tu nur das

•I‘m Alright

•Wächter

•Wunder fragen nicht

•New York, Rio, Rosenheim

•Eine Hymne auf dich

•Wie lange sollen wir noch warten

•Siehst du das genauso

•1.Wahl

•Ein Kompliment

•Wunderbaren Jahren

•Das Geschenk

•Lass mich nie mehr los

•Du bist eine Bank

•Ich, Roque

•Auf der guten Seite

•Candlelight und Hardcore

•Fast wie von selbst