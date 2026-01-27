 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Triumph eines Teamplayers: So war’s bei Xavier Naidoo in der Schleyerhalle

Konzert in Stuttgart Triumph eines Teamplayers: So war’s bei Xavier Naidoo in der Schleyerhalle

Konzert in Stuttgart: Triumph eines Teamplayers: So war’s bei Xavier Naidoo in der Schleyerhalle
7
Stimmstark: Xavier Naidoo in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Xavier Naidoo und seine Band haben am Montagabend in der Schleyerhalle gespielt. Kritik, Bilder und Setlist von einem starken Konzert.

Mit ganz viel Vibrato beginnt es. Dann noch mehr Jubel, erstklassige Gitarrenarbeit, und bald schon trägt ein fein ziselierter Groove das Lied „Bei meiner Seele“. Im zweiten Song, „Seine Straße“, zeigt der Percussionist erstmals seine Klasse, und der Keyboarder kreiert unaufdringlich mitreißenden Bigband-Sound: ein fesselndes Soul-Ereignis. In „Bist du am Leben interessiert“, dem dritten Lied, liefern sich der sensationelle Synkopen-Meister am Schlagzeug und der nun federnd gestimmte Gitarrist packende Funk-Duelle. Eine herausragende Band begleitet einen Ausnahmesänger in Topform.

 

Xavier Naidoo in Stuttgart: Zwei Stunden Gemeinschaft

Um es vorwegzunehmen: Xavier Naidoo hat in der vollen Schleyerhalle nichts Justiziables gesagt oder gesungen, nicht einmal Anstößiges, wenn man davon absieht, dass er nicht damit hinterm Berg hält, dass Gott für ihn so real ist wie ein Vater und die Kehrwoche so absurd wie – hm – Zigarettenrauchen vielleicht. Er sang mehr als zwei Stunden lang mit seiner unverwechselbaren Stimme von der Schönheit von Gemeinschaft und schloss niemanden aus. Am hingebungsvollsten vertiefte er sich in jene Lieder, denen man neudeutsch eine Empowerment-Funktion bescheinigen müsste: Geduldsaffine Ermächtigungslieder für eine zusammengeträumte Sympathieträger-Bewegung mit ihm selber im Zentrum wie „Was wir alleine nicht schaffen“.

Xavier Naidoo: Erst Entgleisungen, dann Entschuldigung

Xavier Naidoo war nicht immer so harmlos wie an diesem Abend mit exzellent abgemischtem Sound und grandiosen Studien der Virtuosität auf der Videowand. Besonders unangenehm wurden seine öffentlichen Verlautbarungen, als er anfing, nicht mehr nur zu versuchen, gegen leidlich abstrahierte mächtige und vermeintlich sinistre Strippenzieher aufzustacheln, sondern gegen ohnmächtige Geflüchtete. 2018 sang er Zeilen, die man als migrationsfeindlich interpretieren musste, für ein Video, das 2020 Empörung auslöste. Der öffentliche Aufschrei war groß, RTL versagte dem Sänger den Nebenjobzirkus für angejahrte Popstars und warf ihn aus der DSDS-Jury. Dass zwei Bundestagswahlkämpfe später ähnlich fremdenfeindliche Positionen in der bürgerlichen Mitte salonfähig geworden sind, macht seine Entgleisungen nicht besser.

Seine Entschuldigung schon. Er hat 2022, ebenfalls per Video, um Verzeihung gebeten. „Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe, und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe“, sagte er, und dass Rassismus mit seinen Werten nicht vereinbar sei. Manche werfen ihm nun vor, dass er bei seinen Comeback-Konzerten auf der Bühne zu all dem gar nichts mehr sagt. Andererseits ist für Leute, die seine fulminant bereichernde Show in Stuttgart erleben, schwer vorstellbar, dass die Welt eine bessere wäre, wenn Deutschlands womöglich bester Popsänger wegen bereuter Verirrungen nun bis ans Ende seiner Tage zu Hause vorm Fernseher sitzen würde, statt vor jubelndem Publikum Sätze wie „Diese Kriege müssen enden“ zu singen. Er macht nach sechsjähriger Konzertpause jetzt wieder seinen Job, und das tut er glänzend und durchaus problembewusst.

Unsere Empfehlung für Sie

Konzert in Stuttgart: Fußball ist unser Leben – So war’s bei Dennis und Jesko im Wizemann

Konzert in Stuttgart Fußball ist unser Leben – So war’s bei Dennis und Jesko im Wizemann

Ihre Youtube-Songs untermalen den Fußballwahnsinn in vielen Familien. Nun touren die Wumms-Macher Dennis Kaupp und Jesko Friedrich mit ihren Fußball-Liedern durchs Land.

„Meine Stimme hat manche betört, / meine Worte haben viele verstört“, singt er im ausgeklügelt arrangierten Lied „Hört hört“ aus dem Jahr 2013. Dabei betört nicht nur Xavier Naidoos Stimme, sondern insbesondere die elegante Freeclimber-Art, mit der er sie einsetzt. Mit einer Mischung aus Selbst- und Gottvertrauen meistert er in Stuttgart die gewagtesten Sprünge. Mit überwältigendem Stilempfinden und Gestaltungsvermögen stattet er diese Stimme mit Melancholie aus, mit Hingabe, Bestimmtheit oder Zartheit, ganz nach Bedarf. Er vermag sich die Seele aus der Kehle zu schaben und feinste Grove-Nuancen seiner Band unglaublich sensibel zu spiegeln.

Diese Band, dieser unfassbar mannschaftsdienlich spielende Zusammenschluss von Virtuosen, driftet nie ins Plakative ab, sondern kreiert ohne jede Vordrängelei die Trampoline, auf denen Xavier Naidoo seine souligen Stimmsalti vollführen und zugleich seine Gemeinschaftsprogrammatik vorleben kann. Seine zwischen drei Konzerte in seiner Heimatstadt Mannheim gequetschte Show in Stuttgart gerät ihm auch deshalb zum Triumph, weil er als Teamplayer sein bebendes Können perfekt in ein Gefüge aus Wucht und Wärme einzubetten vermag, das noch größer ist als er selbst.

Xavier Naidoo und seine Band in Stuttgart Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Wie sich ein derart leuchtender Turm derart verirren konnte? Schon gegen Ende des ersten Konzertdrittels gibt Xavier Naidoo in seinem bewegenden Lied „Abschied nehmen“ aus dem Jahr 2002 einen samtig gesungenen Hinweis: „Verzeih’ mir all die Dinge, die ich sagte, / nur weil mich wieder irgendetwas plagte.“ Mit 54 wirkt der Sänger einfach zu gut, als dass er Fehler wiederholen würde, die er schon besungen hatte, als er ihrer noch nicht öffentlich bezichtigt wurde.

Xavier Naidoos Setlist in Stuttgart

  • Bei meiner Seele
  • Seine Straßen
  • Bist du am Leben interessiert
  • Alles kann besser werden
  • 20.000 Meilen
  • Was wir alleine nicht schaffen
  • Mut zur Veränderung
  • Söldnerlied (Drogen und Gold)
  • Abschied nehmen
  • Bitte hör nicht auf zu träumen
  • Hört, hört
  • Sie sieht mich nicht
  • Der Fels
  • Und wenn ein Lied
  • Nimm mich mit
  • Dieser Weg
  • Wo willst du hin?
  • Wenn du es willst
  • Führ mich ans Licht
  • Ich brauche dich
  • Zeilen aus Gold
  • Bevor du gehst
  • Ich danke allen Menschen
  • Alle Männer müssen kämpfen
  • Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)
  • Halte durch

Weitere Themen

Bausünden auch in Stuttgart: Verunglückte Eigenheime – „Viele Einfamilienhäuser wären gern ein Schloss“

Bausünden auch in Stuttgart Verunglückte Eigenheime – „Viele Einfamilienhäuser wären gern ein Schloss“

Die Architekturhistorikerin Turit Fröbe veröffentlicht einen Abrisskalender mit verunglückten Eigenheimen – Stuttgart ist dabei. Ein Gespräch über die Lust auf Säulen und Kunstrasen.
Von Tomo Pavlovic
Schauspieler Oliver Wnuk: „Das Beste kommt nicht, es ist schon da“

Schauspieler Oliver Wnuk „Das Beste kommt nicht, es ist schon da“

Schauspieler und Autor Oliver Wnuk wird am 28. Januar 50 und schenkt sich zum runden Geburtstag ein nachdenkliches Buch über die Dinge des Lebens.
Von Tilma
Premiere der Opernschule Stuttgart: So aktuell ist Monteverdis Oper „Poppea“

Premiere der Opernschule Stuttgart So aktuell ist Monteverdis Oper „Poppea“

Wunderschöne Musik, blutrünstige Handlung: Im Wilhelma Theater zeigt die Opernschule der Musikhochschule Stuttgart, wie brisant Monteverdis „Poppea“ heute noch ist.
Von Susanne Benda
Fanta-4-Sänger im Hospitalhof: „Krieg ist Mord“ – Thomas D. würde nicht für Deutschland in den Krieg ziehen

Fanta-4-Sänger im Hospitalhof „Krieg ist Mord“ – Thomas D. würde nicht für Deutschland in den Krieg ziehen

Thomas D. witzelt, kontert und wird ernst, als es im Stuttgarter Hospitalhof um Geld, die Fanta 4 und Krieg geht – ein ungewöhnlich offenes Benefizgespräch.
Von Kathrin Horster
Kinderbuch über Demenz: Paul Maars Familienprojekt: So wird „die Menz“ leicht verständlich

Kinderbuch über Demenz Paul Maars Familienprojekt: So wird „die Menz“ leicht verständlich

„Opa Bär und die Schuhe im Kühlschrank“, das neue Kinderbuch aus dem Hause Maar, verarbeitet Demenz aus ungewöhnlichen Perspektiven – auch aus einer sehr persönlichen Betroffenheit.
Von Andrea Kachelrieß
Maske des Schauspiel Stuttgart: Haar für Haar zu sieben identischen Perücken

Maske des Schauspiel Stuttgart Haar für Haar zu sieben identischen Perücken

40 Stunden Handarbeit und viel Pflege: Maskenbildnerin Sarah Schröder erklärt, wie sieben Perücken in Lucia Bihlers Inszenierung „Die Welt im Rücken“ für Effekte sorgen.
Von Andrea Kachelrieß
Ticketpreise für Harry Styles 2026: So viel kosten die Karten

Ticketpreise für Harry Styles So viel kosten die Tickets für die Tour 2026

Harry Styles geht 2026 wieder auf Tour. Statt einer klassischen Welttournee spielt er eine Residency-Reihe in nur sieben Städten. So viel kosten die Tickets für Amsterdam.
Von Lukas Böhl
„Tatort“-Kritik: So war der Bremer „Tatort“

„Tatort“-Kritik So war der Bremer „Tatort“

Wir haben „Wenn man doch einen retten könnte“ gesehen, den neuen „Tatort“ aus Bremen. Es ging um schwere Studien- und Familienkonflikte. Aber war es auch ein guter Krimi?
Von Tim Schleider
Gauthier Dance Junior: Wenn die Mischung aus Tanz, Musik und Film überzeugt

Gauthier Dance Junior Wenn die Mischung aus Tanz, Musik und Film überzeugt

Siebenmal Tanz zu musikalischen Klassikern und als dritte Kunstform der Film: Gauthier Dance Juniors punkten mit neuem Programm „Radical Classical“ am Theaterhaus.
Von Julia Lutzeyer
Komödie im Marquardt: Topfit, aber doch ein Pflegefall

Komödie im Marquardt Topfit, aber doch ein Pflegefall

Der Schauspieler Jochen Busse brilliert in „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt als Simulant.
Von Cord Beintmann
Weitere Artikel zu Konzert Stuttgart Pop Xavier Naidoo
 
 