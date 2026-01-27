Konzert in Stuttgart Triumph eines Teamplayers: So war’s bei Xavier Naidoo in der Schleyerhalle
Xavier Naidoo und seine Band haben am Montagabend in der Schleyerhalle gespielt. Kritik, Bilder und Setlist von einem starken Konzert.
Mit ganz viel Vibrato beginnt es. Dann noch mehr Jubel, erstklassige Gitarrenarbeit, und bald schon trägt ein fein ziselierter Groove das Lied „Bei meiner Seele“. Im zweiten Song, „Seine Straße“, zeigt der Percussionist erstmals seine Klasse, und der Keyboarder kreiert unaufdringlich mitreißenden Bigband-Sound: ein fesselndes Soul-Ereignis. In „Bist du am Leben interessiert“, dem dritten Lied, liefern sich der sensationelle Synkopen-Meister am Schlagzeug und der nun federnd gestimmte Gitarrist packende Funk-Duelle. Eine herausragende Band begleitet einen Ausnahmesänger in Topform.