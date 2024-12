Konstantin Wecker und seine virtuose Kammermusik-Band sind am Dienstagabend in Stuttgart aufgetreten. Kritik, Fotos und Setlist von einem beeindruckenden Konzert im Hegelsaal der Liederhalle.

Michael Werner 04.12.2024 - 12:19 Uhr

Das Wort „Grund“ ist ein gutes, genauso wie „Ordnung“ und „rumgetanzt“: Im kleinen Lied „Es könnte schon gehen“, dem dritten in Konstantin Weckers dreistündigem Konzert im Hegelsaal der Liederhalle, ballen sich die Worte, in denen der Barde athletisch wie anno dazumal das R rollen kann, sodass man sich an den Klang frisch gewaschenen, an der Leine im Sturm flatternden Bettzeugs erinnert fühlen darf. In diesem frühen Lied, aus heutiger Perspektive eher eine Fingerübung in Sachen Sehnen, kommt der Liedermacher, aus dessen 77 Jahre altem Körper längst alles Berserkerhafte entwichen ist, verbal noch einmal so kraftstrotzend daher wie einst. Wenn er später zwischen seinen vier herausragenden Musikern über die Bühne schleicht, wirkt er im Profil eher wie der großväterliche Typ „Alter Grantler mit großem Herz“ aus einem Heimatfilm.