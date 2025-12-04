Konzert in Stuttgart Warum Deine Freunde keine T-Shirts in der Porsche-Arena verkaufen
Weil beim Stuttgarter Konzert am 5. Dezember zu hohe Gebühren verlangt werden, verkauft die Band Deine Freunde kein Merchandise vor Ort.
Es ist eigentlich eine schöne Erinnerung: ein Band-T-Shirt. Vor allem für die Fans der Band Deine Freunde, die häufig zum ersten Mal ein Konzert besuchen dürften. Die Zielgruppe ist zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Ein Kinder-T-Shirt mit den putzigen drei Köpfen drauf, kostet derzeit 25 Euro im Online-Shop der Band. Üblich ist es auch, dass es bei einem Konzert einen Stand gibt, an dem man Merchandise kaufen kann.